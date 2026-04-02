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健康網》2026最髒蔬果出爐！菠菜奪冠 草莓、葡萄也上榜

2026/04/02 12:33

美國環保組織「環境工作組織」（EWG）公布2026蔬果農藥排行榜，菠菜奪「最髒」第一。（資料照）

美國環保組織「環境工作組織」（EWG）公布2026蔬果農藥排行榜，菠菜奪「最髒」第一。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕蔬果農藥殘留問題，危及民眾健康。美國環保組織「環境工作組織」（EWG）公布「2026年農產品農藥購物指南」，包含最骯髒與最乾淨蔬果。有害農藥殘留最骯髒12水果和蔬菜中，前五髒排名第一名為菠菜，其他依序是羽衣甘藍、芥藍和芥菜；草莓；葡萄；油桃等。最乾淨的前5強依序為鳳梨、甜玉米（新鮮和冷凍）、酪梨、木瓜、洋蔥。

CNN》報導，EWG自2004年以來發布的年度報告，菠菜位居榜首，其農藥殘留量（按重量計）高於任何其他類型的農產品，平均含有4種或更多種不同類型的農藥。為了完成這份報告，EWG分析美國農業部（USDA）對47種蔬果、共54,344個樣本進行的最新農藥殘留檢測。在USDA檢測前，這些蔬果都經過了去皮或刷洗，並徹底清洗以模擬消費者的居家習慣。即便採取了這些步驟，檢測仍發現264種農藥殘留，其中203種出現在「髒髒清單」的產品中。

尤其，報告首次發現，超過60%的「12種最髒蔬果」樣本中含有被稱為「永久性化學物質」的PFAS農藥，農產品上最常檢測出的前3名農藥皆屬於這些全氟及多氟烷基物質。PFAS被稱為「永久性化學物質」，是因為它們的分子鍵可能需要數年、數十年甚至數世紀才能在環境中完全分解。

過往研究指出，農藥可能與早產、神經管缺陷等先天畸形、流產以及人體基因損傷增加有關。接觸農藥還與心臟病、癌症等疾病有關。

2026最骯髒蔬果排行

根據EWG網站指出，2026年這12種水果和蔬菜受農藥污染最為嚴重，依序為：

1.菠菜
2.羽衣甘藍、芥藍和芥菜
3.草莓
4.葡萄
5.油桃
6.桃子
7.櫻桃
8.蘋果
9.黑莓
10.梨
11.馬鈴薯
12.藍莓

2026最乾淨蔬果排行

根據EWG對美國農業部最新數據的分析，這15種農產品在所有抽樣的47種農產品中農藥殘留量最低，依序為：

1.鳳梨
2.甜玉米（新鮮和冷凍）
3.酪梨
4.木瓜
5.洋蔥
6.甜豌豆（冷凍）
7.蘆筍
8.高麗菜
9.花椰菜
10.西瓜
11.芒果
12.香蕉
13.紅蘿蔔
14.菇
15.奇異果

EWG揭示，研究發現，食用農藥殘留量低的農產品與精子品質改善之間有一定關聯，後續研究發現，接受輔助生殖技術的夫妻中，食用農藥殘留量高的水果和蔬菜的男性，生育結果較差。

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