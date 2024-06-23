瘧疾流行區旅遊 防蚊備藥不可少

▲瘧疾主要由瘧蚊叮咬傳播，前往疫區除了服用預防藥物，也要記得完善的防蚊措施。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／郭馨鎂

疾管署於2023年12月公布，台灣18年來首次出現瘧疾境外移入死亡的案例，50多歲本國籍男性自非洲奈及利亞返台，回國發病住院，後來雖經檢驗確認個案感染「惡性瘧」，使用瘧疾藥物進行治療，但個案最終出現多重器官衰竭、敗血性休克等狀況，於6日後離世。

瘧疾屬我國第2類法定傳染病，是由瘧原蟲所引起的傳染病，根據世界衛生組織（WHO）公布，約50%全球人口身處瘧疾感染風險區。雖然世界衛生組織1965年就正式將台灣列入瘧疾根除地區，不過近年皆有境外移入個案。瘧疾流行地區主要來自東南亞、非洲撒哈拉沙漠以南、東地中海、中南美洲以及大洋洲。

請繼續往下閱讀...

瘧疾主要藉由瘧蚊叮咬傳播，當被感染且具傳染力的雌性瘧蚊叮咬人類時，便將瘧原蟲注入人體，導致被叮咬的人感染瘧疾。此外，輸血、器官移植、注射藥物不慎也可能導致瘧疾感染，甚至受感染的母體也可能經由胎盤將瘧疾傳染給腹中的嬰兒。

潛伏期為7到30天 可能數月或數年

感染後至發病的時間，會隨瘧原蟲種類不同而有差異，一般潛伏期為7到30天，但亦可能有長達數月或數年的時間；因此回國後1年內，若出現瘧疾相關症狀，務必告知醫師旅遊史、接觸史與藥物史！

瘧疾常見症狀一開始為間歇性發燒、冒冷汗、畏寒及顫抖，接著出現肌肉痠痛、關節疼痛、噁心嘔吐、頭痛和疲倦。如果沒有及時接受適當的治療，嚴重者可能導致黃疸、脾腫大、肺水腫、腦部病變、肝腎衰竭，甚至休克死亡。

提前1個月 至旅遊醫學門診諮詢

建議欲出國至瘧疾流行地區的民眾，可提前1個月至旅遊醫學門診做諮詢，並依照醫師指示，於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物！

此外，在旅途過程，仍應做好相關防蚊措施，例如防蚊液、穿著淺色長袖衣褲來預防瘧蚊叮咬；若需要去郊外或森林，盡量避開黃昏至清晨這段瘧蚊活躍時間。需要時，可適度噴殺蟲劑或點蚊香。

建議懷孕或計畫懷孕婦女如無必要應暫緩前往流行地區，若必須前往，請依醫囑服用預防藥物，及做好個人防護措施。

（作者為彰化基督教醫院旅遊醫學中心主任醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法