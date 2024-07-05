健康網》火龍果紅肉、白肉誰營養？ 農糧署曝差異

農糧署表示，紅龍果，含有維生素B、C、膳食纖維及鉀等礦物質，再加上果肉裡如芝麻般的籽，具有促進腸胃蠕動。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕火龍果不只美味，而且營養、好消化，不但老少皆宜，也是很適合當作饋贈親友的水果。農糧署表示，火龍果有白肉種和紅肉種，含有維生素B、C、膳食纖維及鉀等礦物質，尤其紅肉種富含鐵質及甜菜紅素，具抗氧化效果。挑選最好選擇外觀渾圓飽滿，表皮無擦壓傷、病蟲害或開裂，鱗片以及果梗切口新鮮者為佳。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，6到11月正值紅龍果的盛產期，紅龍果又稱做火龍果，有白肉種和紅肉種，都統稱為紅龍果，含有維生素B、C、膳食纖維及鉀等礦物質，再加上果肉裡如芝麻般的籽，具有促進腸胃蠕動、幫助排便的功效；尤其紅肉的紅龍果更是富含鐵質及甜菜紅素，具抗氧化效果。

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中部地區常見的品種

●大紅：果形呈圓球形，鱗片較寬且短，果肉呈深紅色，甜度高帶有甘蔗甜味，是最常見的品種。

●富貴紅：果形呈長橢圓形、果皮較薄呈玫瑰紅色、果肉呈紫紅色，口感爽脆、甜度略低「大紅」。

●白肉種：果形呈橢圓形，鱗片較長，成熟時仍為綠色，與果實顏色呈對比，甜度普遍比紅肉低。

農糧署分享，3種中部地區常見的火龍果品種。（圖擷取自農糧署臉書）



挑選紅龍果時，農糧署建議，最好選擇外觀渾圓飽滿，表皮無擦壓傷、病蟲害或開裂，鱗片以及果梗切口新鮮者為佳，並注意果皮轉色是否均勻鮮豔，低熱量、高纖維的紅龍果，吃起來清甜多汁，是夏日必嚐消暑聖品，趕快把握產季，一起品嚐紅龍果的清甜好滋味。

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