健康網》小孩夜驚、不想睡？營養師推「4類食物」超助眠

醫師表示，想讓孩子睡得好，原則主要有均衡飲食、良好作息、適當體力消耗；圖為情境照。（圖取自shuttertstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小孩睡前哭鬧許久、半夜驚醒、不想睡覺等，讓父母好頭痛！禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟分享，4類好睡食物幫助入睡，包括：色胺酸、維生素B群、鈣及鎂。

巫漢盟在巫漢盟於臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文表示，小朋友一天應睡足8到9小時，寶包睡眠是不少爸媽的共通問題，常見狀況包括睡前哭鬧許久、半夜驚醒、不想睡覺等，讓孩子睡得好的原則主要有均衡飲食、良好作息、適當體力消耗。

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4類好睡食物幫助睡眠

●色胺酸：包括全榖雜糧類、鮮奶、雞肉、雞蛋、香蕉等，色胺酸可以幫助製造血清素，讓身體放鬆。

●維生素B群：包括全麥製品、鮮奶、肉類、綠色蔬菜等，維生素B群同樣可以幫助製造血清素，並能改善失眠狀況。

●鈣：包括乳製品、深綠色蔬菜、黑芝麻等，食用適當的鈣可以幫助穩定情緒、緩解緊張、放鬆肌肉。

●鎂：包括深綠色蔬菜、香蕉、核果類等，是維持人體生理與生化功能的重要營養素，也能幫助維持神經功能、緩解疲勞。

巫漢盟表示，應避免精緻糖類、咖啡因食物，以免造成血糖波動、腦神經興奮，難以入睡喔。

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