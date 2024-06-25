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38歲婦不孕一查1期子宮內膜癌 手術加試管如願產子
〔記者王俊忠／台南報導〕1名38歲人妻有原發性不孕與陰道不規則出血，到郭綜合醫院求診，婦科醫師檢查指有嚴重肥胖（BMI 44.6）與貧血、子宮內膜厚度1.8厘米，診斷是第1期子宮內膜癌。接受手術切除腫瘤並放置子宮內黃體素投予器，術後每天服藥，2020年取卵做試管嬰兒療程懷孕，35週早產緊急剖腹產，胎兒體重2710克，母、胎均健康。
美國著名演員法蘭卓雪於2007年6月21日子宮內膜癌手術7週年之際，發起癌症施曼瑟運動（Cancer Schmancer Movement）。該組織致力於女性癌症早期階段的診斷，她的努力幫助H.R.1245（約翰娜法案）獲得通過。這項運動支持不少早期子宮內膜癌患者保留生育能力的保守治療，證明即使面對癌症，生育夢想依然可以實現。
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郭綜合醫院婦產科部長林大欽醫師指出，子宮內膜癌是1種常見婦科癌症，多發於更年期後的女性，但仍有少數年輕女性罹患此癌，有年輕女性在確診罹癌後希望能保留生育能力。醫師會根據患者年齡、癌症分期和分級及整體健康狀況，制定個人化的治療方案。
林大欽說，對於分期較低的子宮內膜癌患者（通常為1期），可考慮保守治療，如激素療法或局部切除，而非全面切除子宮，在治療癌症的同時保留子宮，為將來的懷孕提供可能性。
在治療方法，林大欽表示有1.激素療法：對於希望保留生育能力的年輕患者，此療法是種有效選擇，主要使用孕激素來抑制癌細胞生長，優點是相對保守，不會破壞子宮結構，治療後仍可懷孕。
2.局部切除：針對早期子宮內膜癌，只移除受影響的內膜組織，不影響整個子宮結構，手術後，患者可自然受孕或以試管嬰兒技術懷孕。3.綜合治療：某些患者可採用綜合治療，即激素療法和局部切除術相結合，提高治療效果並最大限度地保留生育能力。
林大欽並說，對於子宮內膜癌治療後的患者，試管嬰兒技術提供1個實現生育的途徑。醫師取出患者的卵子，進行體外受精，然後將胚胎植入子宮內，許多治療癌後的女性透過試管嬰兒療程成功懷孕並生下健康孩子，證明現代醫學在癌症和生育方面的治療能力。
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