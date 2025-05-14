健康網》手機危害專注力？ 醫：啟動大腦自癒力這樣做

醫師指出，長期過度使用智慧型手機，不只是眼睛疲勞，專注力、記憶與情緒穩定均受影響，也讓大腦處於疲勞狀態；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人手機不離身，舉凡吃喝玩樂、聯絡感情，無時無刻不依賴滑手機。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，滑不停的手機，不但滑走專注力、記憶與情緒穩定，長期下來也讓大腦處於疲勞狀態。建議每天至少有1小時的「無螢幕時段」，進行散步、閱讀紙本書或靜坐，有助前額葉重新獲得掌控權、大腦自癒修復。

「螢幕毒素」偷走記憶力、專注力

黃軒於臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，是否經常本來只是想看一下手機訊息，結果一滑就滑了數小時？這是現代人常見的「數位強迫症」。長期過度使用智慧型手機，正對大腦造成不可忽視的衝擊，不只是眼睛疲勞，而是大腦的結構與功能正慢慢改變。

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黃軒指出，據《Front Psychol》期刊研究指出，長期沉迷手機者，大腦的灰質體積會出現萎縮現象，尤其是在與專注、控制衝動相關的前額葉皮質（prefrontal cortex）部分，表現出顯著差異，這表示記憶力與專注力可能正被「螢幕毒素」偷走。

黃軒說，別再以為一邊滑手機一邊工作、讀書沒什麼。其實，大腦無法同時處理多工資訊，這種頻繁切換的行為，會讓大腦處於長期疲勞狀態。研究顯示，青少年每日手機使用時間超過4小時，其工作記憶能力（working memory）及學業表現明顯下降。也就是說，原本以為滑手機是「放鬆」，其實是在榨乾大腦資源。

醫師說，據國外研究指出，青少年每日手機使用時間超過4小時，其工作記憶能力及學業表現明顯下降，罹患憂鬱症風險也增高；情境照。（圖取自freepik）

研究：日用手機逾6小時易憂鬱

黃軒表示，長時間使用手機不只是認知受損，連情緒也可能「被手機操控」。大量研究指出，過度使用社群媒體與手機，與憂鬱、焦慮、自尊心下降密切相關。據2021年《Front. Psychiatry》1項研究顯示，青少年每日滑手機超過6小時，罹患憂鬱症風險提高近2倍；這些負面情緒不是想太多，而是大腦正真實地對「數位毒性」做出反應。

短期停用社群媒體 提升快樂感

黃軒指出，想要護腦，做法上並不需要立刻丟掉手機，但可設定「大腦修復時間」。每天給自己至少1小時的「無螢幕時段」，去散步、閱讀紙本書，甚至只是靜靜坐著，這些看似簡單的動作，其實能幫助前額葉重新獲得掌控權。黃軒說，根據2022年Cyberpsychol Behav Soc Netw一篇針對「數位排毒」的隨機試驗顯示，短期內停止社群媒體使用7天，就能明顯降低壓力指數、提升快樂感。

黃軒提醒，滑手機不是罪，但長期沉迷卻是慢性自我傷害，滑掉的也可能是大腦健康；尤其大腦沒有感覺器官，當它出現問題時，往往為時已晚。

醫師建議，每天給自己至少1小時的「無螢幕時段」，可散步、閱讀紙本書或靜坐，有助於前額葉重新獲得掌控權，給予大腦修復時間；情境照。（圖取自freepik）

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