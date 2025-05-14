「麥加朝覲」出發前該打1疫苗 4類人須持新冠免疫證明

疾管署副署長羅一鈞提醒前往麥加朝覲的民眾要注意當地的防疫規定。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於6月4日展開，每年吸引超過數百萬名信徒前往，我國衛福部疾管署今（14日）提醒，若有國人打算參與，須注意沙國政府規定須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並要求65歲以上等4類高風險族群要有新冠免疫證明，建議行前2至4週至旅遊醫學門診評估接種相關疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，根據沙國政府規定，參與者必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並應出示國際預防接種證明書（黃皮書），接種證明書於接種後10日生效，效力為5年（四價結合型疫苗），同時65歲以上、懷孕、慢性疾病及遺傳性血液疾病等族群，應出示新冠免疫證明，例如去年至今年更新病毒株的疫苗接種證明、2021至2023年完成2劑基礎劑接種證明或去年由實驗室核發的確診康復證明。此外，該國亦建議參與者接種新冠疫苗及季節流感疫苗。

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羅一鈞也指出，沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）及M痘等旅遊疫情等級第一級注意（Watch）國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶、出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域。

羅一鈞並提醒，前往民眾要注意個人飲食衛生及手部清潔，在人潮密集或空氣不流通處的地方，可考慮戴口罩，並避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸；另建議可穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑等，避免蚊蟲叮咬。

羅一鈞也強調，在當地若出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應戴口罩並儘速就醫，且於返國時主動通報機場檢疫人員，以保障個人健康。

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