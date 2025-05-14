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健康網》啤酒肚不是吃太多！研究：身體代謝系統被「喝」壞

2025/05/14 12:01

健康網》啤酒肚不是吃太多！研究：身體代謝系統被「喝」壞

不少人將中廣身材稱為「啤酒肚」，但啤酒肚是怎麼養成的？圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我喝的不多啦，年紀大就變出啤酒肚。」有人明明上半身瘦瘦的，可是肚子卻鼓一圈，造成外觀困擾。很多人誤以為啤酒肚是因為吃太多、動太少，一項研究指出，真正元凶是體內的脂肪代謝軸線，被酒精干擾後「斷線」，導致脂肪堆積在肝臟而形成。因此，醫師提醒，不要輕忽啤酒肚，它有可能提高心臟病、糖尿病等慢性病風險。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」指出，最近一篇發表在2025年的研究給了全新視角。原來，啤酒肚不是單純吃太多、動太少，而是體內一條叫AKAP12-PKA的代謝軸線，因為喝酒而「斷線」，讓肝臟開始儲存大量脂肪，久而久之，肚子就這樣變大了。

研究顯示，肝臟平常會幫助處理脂肪，當吃進來的熱量夠了，它會把脂肪代謝掉、不讓它堆積。但這套系統背後需要AKAP12，它負責幫蛋白激酶A（PKA）這個代謝指揮官啟動脂肪氧化，關掉脂肪合成的開關。AKAP12與PKA就像肝臟的黃金拍檔，維持脂肪「有進有出」的代謝平衡。一旦喝酒的時候，系統會被酒精打亂。

很多人誤以為，啤酒肚是因為啤酒熱量高，事實上，就算喝紅酒或威士忌，只要有酒精，都會造成AKAP12與PKA失調。同時，這種干擾在喝酒24小時內，AKAP12與PKA的互動會下降超過70%，脂肪開始堆積的速度，比想像的還快。

張家銘說明，由於荷爾蒙與脂肪分布的關係，男性更容易把脂肪集中在肚子，形成明顯啤酒肚。至於啤酒肚能不能逆轉？答案是可以。只要恢復AKAP12功能，就能增加PKA活性，進而減少肝臟脂肪堆積與血脂濃度，讓身體重新啟動脂肪代謝機制。關鍵做法就在少酒、多菜，以及勤運動。

●減少酒精

不論是啤酒、威士忌還是調酒，只要含酒精，就可能破壞AKAP12。每少喝一杯，就是幫肝臟多保留一次代謝的能力。如果真的難戒酒，也可以從降低頻率，與總量開始，或週末限定，又或從每天變成兩週一次。

●吃進幫助代謝的食物

多吃含抗發炎與抗氧化成分的食物，像是綠花椰菜、堅果、深海魚、橄欖油，可以間接保護AKAP12與PKA的功能，幫助脂肪代謝順暢。

●適度運動，讓肝臟重新啟動

運動可以活化PKA，就算只是每天30分鐘快走或爬樓梯，也是一種溫柔又有力的修復方式，幫助肝臟重新動起來。

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