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健康網》補充鎂舒緩焦慮 堅果類第一是「它」 西瓜籽也上榜

2024/06/30 07:31

鎂含量較高的堅果種子前三名是：南瓜籽95mg、西瓜籽71mg、葵瓜籽59mg；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每個人一定都有焦慮、陷入大腦風暴的時候。好食課營養師Anna李宜樺在臉書粉專「好食課」發文表示，除了深呼吸以外，補充鎂也可幫助安定神經，舒緩焦慮。以15克做計算，鎂含量較高的堅果種子前三名是：南瓜籽95mg、西瓜籽71mg、葵瓜籽59mg。

堅果種子鎂含量

以15克做計算，約為一湯匙。按照高到低排列，除了前三名，剩餘的鎂含量為：黑芝麻58mg、白芝麻55mg、杏仁片44mg、腰果44mg、松子仁40mg、花生仁33mg、榛果27mg。

蔬菜鎂含量

以100克做計算，約煮熟後半碗。按照高到低排列：荷葉白菜155mg、菠菜葉141mg、落葵125mg、裙帶菜123mg、紅莧菜85mg；羽衣甘藍62mg、牛蒡50mg、黃秋葵50mg、空心菜49mg、紅鳳菜48mg。

李宜樺表示，成人每日鎂的建議攝取量為，男性：380毫克、女性：320毫克。其實高鎂的食材不只有堅果種子、蔬菜及全穀雜糧類。黃豆、黑豆及黑巧克力，含量也蠻多的，可互相搭配補充。

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