健康網》15歲淋病少年1個月後又就醫 醫：「忍不住」就要記得戴套

醫師提醒，性病高危險群，在性行為（包含口交）時，記得全程戴保險套；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位15歲的淋病患者，尿道一直有黃白混濁的分泌物，到診所做性病篩檢和治療，懿安泌尿科診所院長呂謹亨勸他要休養一段時間，且別再危險性行為，但1個月後，他又來了，因症狀改善「忍不住又來一發」，還沒有戴套，於是呂謹亨改變策略，提醒他「記得全程戴保險套」，菜花與HPV疫苗要打滿，該吃藥的時候就要吃藥，並希望別這麼快再見到他。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，在診所見到的性傳染病的患者比醫院多，最常見的性傳染病為淋病、菜花，甚至有梅毒、愛滋，有時年齡層低到令人難以想像。就好比「大禹治水」疏通比防堵重要，一味禁止，有時會有反效果。

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呂謹亨表示，性病高危險群在性行為時，一定要記得全程戴保險套（包含口交）、接種HPV疫苗、定期篩檢性傳染病、性伴侶也要篩檢及治療，若不幸得病，盡快就醫，避免延誤病情。

呂謹亨提到，雖然目前有臨床研究 （Doxy PEP），在發生無套性行為後的24小時內，服用強力黴素（doxycycline）抗生素，可以將梅毒、淋病和披衣菌的感染機率降低約2/3，但是要小心，長期使用可能有產生抗藥性菌種的問題。

預防愛滋病

呂謹亨說，愛滋病的預防目前有「事前藥（PrEP）」與「事後藥（PEP）」兩種。事前藥（PrEP）較方便且便宜，但要在發生性行為前24小時內服用共2顆，發生後再連續服用共2天；若要長期預防則要持續1天服用1顆。事後藥（PEP）則要在發生性行為之後的72小時內服用，持續服用28天。

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