長照「住宿式機構補助」今受理申請 最高12萬元

113年住宿式服務機構使用者補助方案即日起受理申請。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕113年度「住宿式機構補助」於今天（1日）起受理申請，屏東縣政府長照處表示，凡評估符合長照需要等級四級以上或領有身心障礙證明中度以上，113年度入住機構天數滿180天以上，可由使用機構者本人或機構簽約人提出申請，備齊申請人身分證、入住機構契約書、繳費收據等資料申請辦理，收件日期自7月1日起至114年3月1日截止，審核通過後撥款。

住宿式補助金額，衛福部已由原本補助金額6萬元提高至12萬元，同時取消排富條款，凡符合長照需要等級4級以上，或具身障證明中度以上，當年度入住依法設立各類住宿式服務機構，如一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家及兒少安置等，累計住滿180天者，一次性補助12萬元，如未達180天，連續住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（1萬元）；若無失能證明之既有住民須於112年1月1日前已入住機構，可補助每人每年6萬元；如未達180天，連續住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（5千元）。

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縣府長照處長陳桂敏表示，112年住宿式補助共核准通過3906件，核撥金額共3億9千2百萬元，相關申請書表單及應備資料，請至長照處便民服務整合申辦平台或來電1966長照專線洽詢，最新公告資訊將不定期更新於長期照護處官網、臉書粉絲專頁及IG等。

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