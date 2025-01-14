健康網》酷酷掃咳出血？ 醫曝這情況恐呼吸衰竭：快掛急診

醫師表示，咳血可能與呼吸道感染、肺炎、肺結核、肺癌、支氣管擴張症以及全身性凝血問題等疾病有關；情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季低溫，是感冒咳嗽的好發季。胸腔內科醫師蘇一峰表示，近期他也咳到出血，藉此衛教民眾，咳血可能與呼吸道感染、肺炎等疾病有關。並指出，如果是咳痰帶血，雖然背後原因可能是某些致命疾病（如肺癌），但是未必要馬上去急診；反之，若咳出一整口血，瞬間多達50到100c.c.就要趕快掛急診，因為有可能阻塞呼吸道，造成呼吸衰竭，要緊急插管。

有時候咳血常跟吐血、鼻出血和口腔出血等情形搞混。蘇一峰於臉書發文說明，「咳血」是血加上一些痰；「吐血」是血常常有酸味，血被胃酸消化變較黑，不那麼鮮紅；「鼻咽喉」有血也很常見，通常是鼻涕也有血絲；再來是「口腔出血」，牙齦出血也有可能被誤解是咳血，患者可以吐口水看看是否有血，如果有，就有可能是口腔出血。

請繼續往下閱讀...

咳血6原因 若是肺癌多已末期

●呼吸道的感染症：以短期發生為主，伴隨呼吸道的症狀，譬如喉嚨痛，鼻子之症狀。這種比較常見但是沒那麼嚴重。

●肺炎：痰多黃且有血，這病情相對比較嚴重，可能有生命危險，需要醫療處置。

●肺結核：長期咳嗽有血，體重減輕，是法定傳染病，需要及早醫療處理避免嚴重的併發症還有傳染給其他人。

醫師指出，長期不舒服加上咳血，體重減輕，肺癌出現咳血通常是末期，預後較差；情境照。（圖取自shutterstock）

●肺癌：長期不舒服加上咳血，體重減輕，肺癌出現咳血通常也就是末期，預後比較差一點。

●支氣管擴張症：長期慢性咳嗽痰多且合併不定期咳血，這個病比較麻煩，要找胸腔科處理。

●全身性的凝血問題：要關心詢問病人的疾病史與用藥史，病人是否有使用抗凝血劑，有的時候會出血，病人是否除了咳血，還有其他地方出血，如便血、吐血、皮下血斑等等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法