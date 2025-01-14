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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

致死率更高！M痘變種病毒在中國首現蹤 感染群增至4人

2025/01/14 15:21

非洲M痘（猴痘）致死率更高的第一分支的子分支（Clade 1b）疫情在中國擴散。圖為M痘病毒。（路透）

非洲M痘（猴痘）致死率更高的第一分支的子分支（Clade 1b）疫情在中國擴散。圖為M痘病毒。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕非洲M痘（mpox，舊稱猴痘）致死率更高的第一分支的子分支（Clade 1b）疫情在中國擴散，繼上週首度發現M痘變種病例後，現中陸續發現4例關聯病例。

綜合中國媒體報導，中國上星期四（9日）通報發現一起M痘新的病毒株Ib亞分支聚集性疫情，傳染源為一名外籍人員，有剛果民主共和國旅居史，在追查活動軌跡後，其密切接觸者中陸續發現4例關聯病例，均為親密接觸後感染。相關病例以皮疹、皰疹等症狀為主。

Clade 1比Clade 2病毒更容易傳播和嚴重，第一分支致死率約為10%，而第二分支致死率約為1%；而Clade 1更進一步出現子分支Clade 1b，世衛組織去年曾為此變種病毒第2次針對M痘發布最高級別警報。

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