腸病毒正流行 參加畢典要醫師證明 家長好崩潰

台中3、6歲男童感染腸病毒，出現疱疹性咽峽炎。（施勝桓醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕進入暑假，腸病毒疫情攀升、居高不下，小兒科醫師施勝桓觀察就診病童有半數罹患腸病毒，近日一對6、3歲兄弟檔感染腸病毒，適逢哥哥是幼兒園畢業生在週六有畢業典禮，家長應幼兒園防疫措施要求醫師開證明能出席，讓醫師非常為難，哥哥更現場哭著要參加，讓父母很崩潰。

腸病毒疫情正處流行期，暑假孩童出遊、參加活動，群聚機會增加，依疾管署監測資料顯示，腸病毒門急診最近一週就診1萬9341人次（第26週、6月23日至6月29日）較前一週1萬9233人次稍增，疾管署本週提醒，疫情傳播仍在持續，孩童暑假期間注意防疫，經診斷感染腸病毒，應在家休息，並避免與其他嬰幼兒接觸或至人口密集的公共場所，如出現重症前兆，請儘速送至大醫院。

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腸病毒71型疫苗接種對像為6個月以至6歲嬰幼兒。（施勝桓醫師提供）

施勝桓指出，近期病毒齊發，包括新冠、流感與腸病毒都在流行，門診半數病童感染腸病毒，而有呼吸道症狀的就醫兒童，半數確診感染新冠病毒，2成感染流感，提醒戴口罩、勤洗手仍是防疫要訣。

施勝桓說，放暑假後腸病毒家庭群聚感染也增加，大人小孩都罹患，本週一名3歲男童出現疱疹性咽峽炎就醫，6歲哥哥也發燒喉嚨痛，出現咽峽炎，診斷也罹患腸病毒，經治療後好轉，周六剛好是哥哥的畢業典禮吵著要出席，因應幼兒園腸病毒防症措施必須出示醫生證明，家長帶著小兄弟，特地到診所詢問，讓醫師大傷腦筋。

腸病毒出現泡疹性咽峽炎。（施醫桓醫師提供）

疾管署指出，社區流行仍以克沙奇A型為主，但易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防。

施勝桓提醒，最近新冠及流感疫情爆發，民眾反而忽略腸病毒也很流行，由於腸病毒71型疫苗接種對像為6個月以至6歲嬰幼兒，最近不少家長帶孩子來施打，也因腸病毒型別多，感染腸病毒後也有家長帶孩子來追打疫苗，另滿6歲以上的兒童根據兒童感染症協會的建議，可以跟醫生討論以後決定是否接種。

腸病毒出現手足口症。（施醫桓醫師提供）

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