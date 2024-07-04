健康網》鼻子大GG越雄偉？ 醫親曝「親眼比對」結果

醫師指出，陰莖大小與我們體重、身高、手指長度、鼻子大小等，都沒有關係，但如果長期不去使用你的器官，那個器官功能就會退化，甚至萎縮；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性對GG大小，總存有迷思。莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓表示，有都市傳說稱可由男人鼻子、手指、腳掌或身高來判斷陰莖長短，不過依照他看診經驗，認為都沒有關係，鼓勵男性多使用你的器官，來維持尺寸不縮水。

莊豐賓在臉書專頁「幸福醫師 莊豐賓醫師」發文及Youtube影片指出，男性朋友們對GG大小很在意，甚至有很多都市傳說，稱不用脫褲子，就能從鼻子、手指、腳掌或身高，來知道男人的GG大小。

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●看鼻子：有人說看鼻子可看出男人「老二」的尺寸，根據日本京都府立醫科大學的研究指出，鼻子長度在5.59公分的人，陰莖長度可達13.46公分，跟台灣平均長度是一樣的；而鼻子短於4.57公分者，長度則大概只有10公分，這項數據為團隊針對126具年齡介於30至50歲的男性遺體進行的量測，但是為未勃起狀態，因此研究結果仍需更多數據確證。

●看手指：有英國醫師表示，成年男性「無名指如果比食指長」，代表陰莖比較大，且無名指與食指差距越大，就代表GG越長；韓國嘉泉醫科大學研究也有同樣看法，理論是說男嬰若在母胎中接觸到比較高濃度的睪固酮，無名指會比食指來得長，陰莖也會比較長。

●看腳掌：韓國蔚山大學醫學研究團隊針對1160名30多歲男子進行測量，發現腳掌大的男生陰莖的圓周也較長；英國也有科學家用鞋子大小，進行陰莖長度比較，發現兩者呈正相關，代表鞋子買越大的男生GG越大。他們的論點也被認為與胎兒時期接觸到較高水平的睪固酮有關，雄性激素會影響胎兒生殖器官及手腳的生長。

莊豐賓認為，這個論點因人而異，他覺得腳掌大小，還是跟這個人未來生長與運動有相關，也有加拿大的醫生，反對這個說法，這也是1998年搞笑諾貝爾獎統計學獎的得主，他們測量了男生身高、腳掌尺寸，跟陰莖長度的相關性，結果顯示一個男人身高腳掌與他陰莖長度相關性，是非常微弱的。

●看身高：有義大利科學家研究指出，陰莖長度跟身高呈正相關，與體重BMI呈負相關，也就是身高越高、陰莖越長，體重越重、陰莖則越短。不過，體型較高大者，身體各部位器官自然會較大，是自然現象；體重較重者多半腹部脂肪會增厚，陰莖根部會藏於腹部脂肪中，看起來比較小，這也是隱藏性陰莖，想讓陰莖變長，必須先減肥，讓隱藏性的GG外露出來，就會恢復正常長度。

莊豐賓表示，依他看診的臨床經驗，陰莖大小與我們體重、身高、手指長度、鼻子大小等，都沒有關係，不過，他相信「用盡廢退」之說，如果長期不去使用你的器官，那個器官功能就會退化，甚至萎縮，建議男性朋友們想要維持陰莖原有尺寸不縮水，就要定期「擦槍保養」。

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