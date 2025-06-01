台灣靠疫苗篩檢有效抗癌 陳建仁：可供其他國家借鏡

前副總統、中研院院士陳建仁是國際公衛學領域權威，日前應邀在教廷宗座科學院與歐洲癌症科學院研討會演講，分享台灣透過疫苗、篩檢大幅降低病毒引起的癌症死亡率。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕前副總統、中研院院士陳建仁日前應邀出席教廷宗座科學院與歐洲癌症科學院研討會，他指出，台灣透過推動疫苗接種計畫與篩檢措施，大幅降低病毒引起的癌症如肝癌、胃癌、子宮頸癌死亡率，台灣經驗未來可讓非洲與其他國家參考。

教廷宗座科學院與歐洲癌症科學院於5月22-23日在梵蒂岡舉行「癌症研究、健康照護與預防：建構轉譯研究以促進創新及減少不平等」研討會，陳建仁在研討會指出，亞太地區病毒和細菌引起的主要癌症，包括B型肝炎病毒（HBV）或C型肝炎病毒（HCV）引起的肝癌、人類乳突病毒（HPV）引起的子宮頸癌、EB病毒（EBV）引起的鼻咽癌、幽門螺旋桿菌（HP）引起的胃癌。

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陳建仁指出，我國在1984年推行HBV疫苗接種計畫，1980年推行血液及注射安全計畫，2000年推行注射毒品者減害計畫，2003年推行HBV及HCV抗病毒藥物診療計畫，台灣男女肝癌死亡率自2003年至2020年下降60%以上 ，南韓和日本男女性的肝癌死亡率也自1997年大幅下降，顯示HBV疫苗接種和HBV及HCV的抗病毒治療可有效預防肝癌。

至於胃癌部分，陳建仁表示，HP感染是亞太胃癌重要病因，台灣2003年已啟動利用內視鏡檢查和生物標記檢測HP感染的國家計畫，男女性胃癌死亡率也隨著持續下降；南韓、日本和新加坡等國胃癌死亡率也同樣大幅降低，若可持續透過幽門螺旋桿菌感染的篩檢與治療，未來20年亞太國家胃癌死亡率可望再降低至少50%。

亞太地區是高危險HPV型別持續感染的盛行區，陳建仁表示，台灣在1995年就啟動全國子宮頸抹片篩檢計畫，子宮頸癌死亡率已降低超過70%，未來透過HPV疫苗接種計畫，台灣和亞太國家的子宮頸癌可望更進一步清除。

陳建仁表示，全球大多數人都會感染EBV，但具華裔血統者較易罹患鼻咽癌，這和華裔的環境暴露、飲食習慣和遺傳基因有關，台灣的長期追蹤研究證實EBV抗體可預測鼻咽癌的發生與預後，最近台灣、香港、新加坡的學者合作發表顯示，利用EBV的感染標記，包括抗EBV抗體和EBV病毒量，在中度與高度風險地區篩檢鼻咽癌的臨床指引，透過早期發現可降低鼻咽癌死亡率而外，目前正在研發的EBV疫苗也可望能降低鼻咽癌的發生率。

陳建仁表示，希望將成功模式提供給其他有需要的地區如非洲或其他國家做借鏡，一同降低病毒引起的癌症死亡率。

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