「今年超了沒」 肝基會＋7-11 公益募款開跑

▲肝基會和7-11合作推動公益募款活動。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

肝病是國人健康的一大威脅，許多民眾有慢性肝炎問題卻不自知，肝病防治學術基金會與7-11合作推動公益募款活動，從過去的偏鄉肝病篩檢與一條龍醫療服務、高風險地區C肝根除計畫，再增加「全民腹超10年計畫」，呼籲40歲以上民眾每年做一次檢查，B肝、C肝帶原者則要每半年做一次，民眾也可通過7-11門市零錢捐等管道支持。

籲40歲以上民眾 每年檢查1次

衛福部次長周志浩說，肝病是台灣的國病，雖近年慢性肝病死亡率略有下降，但2023年仍有7700餘位民眾因肝癌死亡、3800餘人因慢性肝病死亡，目前衛福部以2025年根除C型肝炎為目標努力中，且政府政策希望在2030年將癌症死亡減少30%，未來仍有眾多挑戰。

請繼續往下閱讀...

肝基會總執行長楊培銘進一步指出，病毒感染是台灣慢性肝炎主要原因，目前已全面進行新生兒B型肝炎疫苗接種，但40歲以上族群的B型肝炎帶原率仍可以達到14%，而國人C型肝炎帶原率仍達到4%，且多數帶原者因為沒有症狀、沒發現風險，也沒有追蹤，導致肝癌逐步惡化為肝硬化或肝癌。

為加強肝病防治，肝基會與7-11攜手合作，展開「今年超了沒」公益募款活動，並舉辦免費保肝抽血檢查、腹部超音波等服務，由專業護理師提供後續諮詢，讓7-11成為社區保肝衛教的諮詢站，呼籲國人「主動篩檢、積極就醫、及早治療」。

7-11指出，自7月6日起，高雄仁武指定門市將設有腹部超音波檢查站，希望通過更多的篩檢活動，傳遞正確的保肝知識，也希望民眾通過門市零錢捐、ibon、OPENPOINT APP捐款協助肝基會，繼續推動預防到治療的相關活動或計畫，全面消滅肝病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法