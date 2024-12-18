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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

國內麻疹爆醫院群聚 接觸者已匡列152人

2024/12/18 12:28

疾管署副署長曾淑慧指出，針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至明年1月5日。（資料照）

疾管署副署長曾淑慧指出，針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至明年1月5日。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內出現今年首起麻疹醫院群聚！衛福部疾管署今（18日）公布新增4例麻疹，是先前公布越南探親境外移入的中部40多歲男性，在就醫時所接觸的陪病家屬，以及醫院護理人員、清潔人員，並有1名同班機旅客也確診，初步研判為同起群聚事件，累計5人確診；衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至明年1月5日。

4名新增麻疹包括3例本土感染及1例境外移入，其中國內感染者為30多歲男性、30多歲女性及30多歲女性，分別為12月10日公布的越南境外移入個案就醫接觸的陪病家屬、護理人員及環境清潔人員。

至於境外移入者則是40多歲男性，為越南移入個案同班機旅客，疾管署副署長曾淑慧表示，先前衛生單位已匡列越南移入個案同班機的前後排旅客28人列為接觸者進行衛教及追蹤，目前1人出現疑似症狀由衛生單位安排就醫，研判是搭機過程接觸而感染。

曾淑慧指出，新增4名個案發病日介於12月11日至13日，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診；針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至明年1月5日。

麻疹感染群聚事件，截至目前共5人確診，衛生單位已掌握相關接觸者共152人。（疾管署提供）

麻疹感染群聚事件，截至目前共5人確診，衛生單位已掌握相關接觸者共152人。（疾管署提供）

曾淑慧說明，因應此次醫院群聚，疾管署與地方政府衛生局於12月17日至該醫院實地訪查，並建議院方加強相關感控措施，包含建立全院員工施打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗資料、檢驗抗體陰性者安排補接種MMR疫苗，人數調查中，同時建立員工自主健康監測機制、停辦年底院內大型活動、辦理院內麻疹感染管制教育訓練等防治作為。

疾管署與地方政府衛生局於12月17日至該醫院實地訪查，並建議院方加強相關感控措施。（疾管署提供）

疾管署與地方政府衛生局於12月17日至該醫院實地訪查，並建議院方加強相關感控措施。（疾管署提供）

曾淑慧指出，麻疹是空氣傳播，出疹前後4天均具傳染力，傳播力高，1人最高可傳染18至20人，近期與我國往來較頻繁的泰國及越南胡志明市與其周邊省份仍嚴峻，馬來西亞、菲律賓、印尼及中國等疫情也較往年略高並持續流行，提醒民眾近期若有出國計畫，也要注意防範。

疾管署說明，我國今年累計19例麻疹，年齡介於20多歲至40多歲，10例為國內感染，9例為境外移入，其中3例為航空器感染、其餘感染國家分別為越南與馬來西亞各2例、泰國及柬埔寨各1例。

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