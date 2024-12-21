健康網》射後要理！醫：精液太白太稀太透恐不健康

醫師表示，正常的狀況下，精液應為灰白色，如果射後發現太白、太稀、太透，甚至是太黃，可能是健康出問題；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人們常能透過體內排出的東西來檢視自己的健康，如感冒時鼻涕的顏色、排便時大號的形狀，女性生理期時排出的經血，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠表示，正常的狀況下，精液應為灰白色，如果射後發現太白、太稀、太透，甚至是太黃，要留意是不是健康出了問題。

提到精液，容易聯想到迷因界用了逾十年，一隻手捧著沐浴乳，配字「這就是嘉明的味道」，讓網友想入非非，不過其實精液「正常下」不會呈現乳白色。朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」分享，如何從透明度、濃稠度、顏色來檢測精液健不健康。

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●精液太透：牛奶、豆漿，這類乳白色是普遍對於精液的顏色聯想。正常的狀況下，精液應為灰白色，不過若是射精後發現，精液有些過分透明，則可能存在嚴重缺乏精子問題。



●精液太稀：除了顏色跟透明度外，黏稠度也是常被拿來檢視精液健康的標準。若是精液太稀，手指拉開時沒有出現稠稠的細長狀，則代表是精子活動力不足。



●精液太白：雖然正常的精液會成白色，不過若是太白也需要留意，精液越白，並不表示精蟲越多，反而可能是感染、有病菌，並非只有奇怪的顏色才代表生病。



●精液太黃：感染代表色黃色也是需要注意的顏色，若精液呈黃色，表示輸精管、泌尿道、攝護腺或精囊正處發炎狀況，一旦伴隨射精灼熱、疼痛，請務必就醫，拖久可能造成不孕。

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