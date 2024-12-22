台東關山聖十字架療養院音樂療癒 寒冬為老人送暖意

台東縣關山聖十字架療養院在耶誕節前夕舉辦「音樂療癒陪伴」，由在地薩克斯風樂手陳雪萍、李采娟女子雙人組演奏。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山聖十字架療養院在耶誕節前夕進行「音樂療癒陪伴」，雖然近來冷氣團發威氣溫驟降，但老人家感覺心暖暖的，還有熱心社團和店家特別「加碼」準備美味點心。

關山鎮救國團今年開始每個月都會排定「聖十字架療養院」的音樂療癒時間，還會帶著適合食用的零嘴「關山米乖乖」、愛玉凍給老人家、修女們解解饞。由於目前為二期稻作收割後，農民大都會種植蘿蔔成為季節限定食材。救國團因此聯繫熱心社團共同參與活動並且製作蘿蔔糕，前往療養院現場料理老人家可以聽歌邊吃著香噴噴的蘿蔔糕，紛紛露出心滿意足的笑容。

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負責音樂陪伴的是由在地薩克斯風樂手陳雪萍、李采娟女子雙人組，阿公、阿嬤晃動手上的搖鈴伴奏也能順勢運動，有時還會點首熟悉的歌曲來回味助興。若是遇到點歌的年代久遠無法當場吹奏時，兩人就會回去練習並且排定在下個月的歌單中。不過也曾遇過難過的事，上個月就有位潘姓阿公點首「歌聲戀情」，卻是永遠缺席音樂陪伴的活動中了。

關山鎮救國團會長周福安邀請「關山鎮長青槌球協會」理事長蘇桂仙加入12月的音樂療癒活動，志工們忙碌製作蘿蔔糕，現場煎炸果然香氣四溢，不一會兒金黃酥脆的蘿蔔糕大功告成院民們食慾大開。吃完蘿蔔糕後還有「痴愛玉」的檸檬愛玉，院長高德蘭修女感謝社團的大方分享特別致贈「感謝狀」，也讓寒冷的冬天給老人家感受社會最適時、實質的溫暖。

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