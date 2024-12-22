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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》臭豆腐「1成分」含量高 研究：改善骨鬆及更年期症狀

2024/12/22 19:37

醫師引述日本研究指出，在各種豆製食品中，以台灣臭豆腐的雌馬酚含量最多，推測最有助於改善骨質疏鬆，以及更年期症狀；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師引述日本研究指出，在各種豆製食品中，以台灣臭豆腐的雌馬酚含量最多，推測最有助於改善骨質疏鬆，以及更年期症狀；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臭豆腐魅力難擋，是台灣國民美食之一。醫師錢政弘分享，近年日本研究發現，進入更年期的婦女若補充雌馬酚（S-equol），推測最有助於改善骨質疏鬆，以及更年期症狀如臉潮紅。而在各種豆製食品中，以台灣臭豆腐的雌馬酚含量最多。至於要吃多少份量才見效，仍需更多相關研究佐證。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出，食用發酵過的豆製品可以補充身體好菌，例如味噌、納豆、德式酸菜、優格、優酪乳、天貝、起司等。具有抗氧化、降低膽固醇，預防肝癌、乳癌，幫助減重等好處。

既然臭豆腐也是發酵過的豆製品，應該也有營養價值？錢政弘表示，臭豆腐對於好菌來說基本上無效，畢竟料理臭豆腐不是高溫油炸，就是當鍋物蒸煮，好菌很難存活。

不過，錢政弘也說明，雌馬酚是大豆異黃酮被腸道菌分解後的產物，有類似雌激素的生理作用，1篇日本研究就發現，在各種豆製食品中，以台灣臭豆腐的雌馬酚含量最多。至於要吃多少臭豆腐才有效，他表示還沒找到相關的研究佐證。

他補充，若要透過食用發酵豆製品補充好菌，要注意烹調溫度不能太高，當溫度超過45°C時，細菌的活性會明顯降低，而在65°C以上持續30分鐘的加熱，則會導致細菌數量大幅減少。另，雌馬酚是大豆異黃酮被腸道菌分解後的產物，有類似雌激素的生理作用。如果不喜歡臭豆腐，可以改喝豆漿、吃豆腐獲得大豆異黃酮。

醫師說明，雌馬酚是大豆異黃酮被腸道菌分解後的產物，有類似雌激素作用。如果不喜歡臭豆腐，選擇喝豆漿、吃豆腐就能獲得大豆異黃酮；示意圖。（圖取自freepik）

醫師說明，雌馬酚是大豆異黃酮被腸道菌分解後的產物，有類似雌激素作用。如果不喜歡臭豆腐，選擇喝豆漿、吃豆腐就能獲得大豆異黃酮；示意圖。（圖取自freepik）

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