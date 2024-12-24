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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒冬猝死10大危險行為！ 醫：戶外晨運排3 它第1

2024/12/24 06:30

醫師表示，寒冬溫差大，猝死比例高，像是洗澡前後溫差若超過5度就很危險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，寒冬溫差大，猝死比例高，像是洗澡前後溫差若超過5度就很危險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日氣溫驟降，一波波冷空氣襲台，猝死案件也變多。洪永祥診所院長洪永祥分享了10個寒冬裡常引發猝死的行為，第4名是熱水器放在對外窗戶緊閉的後陽台、第3名是寒流清晨去戶外登山或劇烈運動、第2名是忽視胸痛症狀早早就寢，第1名則是洗澡前後溫差超過5度。他提醒，家中有老人與慢性病患者必看，才能降低冬季猝死風險。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，依國內研究數據顯示，在溫度24℃的基準下，每下降1℃，台北居民因心肌梗塞而住院的比率會上升2.6％，而地處更南緯度、對氣溫變化更敏感的高雄居民，心肌梗塞住院率會上升4％。心肌梗塞引發的心律不整，是冬天猝死的常見原因之一。他也分享了最常引發猝死的3個地點。

3個容易發生猝死的地點

●自宅的臥室與浴室：研究顯示，大約70%的猝死事件發生在家中，特別是在臥室和浴室。寒冷的清晨和夜晚是高風險時段。

醫師分享，大約70%的猝死事件發生在家中的臥室和浴室；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師分享，大約70%的猝死事件發生在家中的臥室和浴室；示意圖。（圖取自photoAC）

●超冷公共場所：約18%的猝死事件發生在公共場所，例如街道、公園或交通工具內，尤其是在寒冷的戶外環境中。

●超冷工作場所：特別是從事戶外工作、需要長時間暴露在寒冷環境中的行業，例如建築工人或物流配送人員。

另外，他也列出了寒冬裡，容易引發猝死的10大超危險行為。

第10名 寒冬中戶外吸菸

在寒冬中，很多癮君子會在戶外點菸來取暖，菸草中含有超過7,000種化學物質和化合物，其中數百種是有毒的，包括氮氧化物、尼古丁、一氧化碳，及各種的致癌物和輔助致癌物質。一氧化碳會取代血液中的氧氣跟紅血球的結合能力，使身體細胞獲得的氧氣量減少；尼古丁使血管收縮，心跳加速，並增加血液循環系統的負擔；焦油刺激並破壞細胞，對身體的細胞造成影響。

另外吸入忽冷忽熱的溫差與有毒刺激氣體，更容易造成支氣管的不正常收縮，導致氣喘與慢性阻塞性肺病的急性發作，容易來不及送醫就呼吸衰竭死亡，不可不慎，因此建議戒菸。

第9名 喝醉後入睡

酒精會擴張血管，加速體熱散失，加上酒精麻醉感覺，降低體溫感知力，特別是在寒冷環境下容易因低體溫猝死，因此若是喝到斷片，更易增加冬天猝死風險。建議冬天飲酒適量即可，切莫喝到酒醉斷片。

第8名 棉被蓋滿頭入睡

有研究發現，把棉被蓋滿頭睡覺對於失眠者更容易進入睡眠，但這動作要非常小心，尤其是家中有小嬰兒、臥床失智無法表達或自由翻身踢被的長者，有可能一蓋就壓迫到呼吸道，導致窒息的悲劇。建議天氣再怎麼冷，睡覺蓋被還是要留呼吸的空間，不要蓋到鼻子以上。

醫師指出，寒冬有許多人喜歡把棉被蓋滿頭睡覺取暖，但這動作對小嬰兒來說很危險，有可能一蓋就壓迫到呼吸道，導致窒息；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，寒冬有許多人喜歡把棉被蓋滿頭睡覺取暖，但這動作對小嬰兒來說很危險，有可能一蓋就壓迫到呼吸道，導致窒息；圖為情境照。（圖取自photoAC）

第7名 寒夜露宿或睡在戶外

入睡後人體沒在活動、代謝減慢，體溫會降低，很多遊民或深夜戶外活動者，本身就無攝取足夠熱量，一旦沒有足夠的保暖設備，露宿在外便特別容易因低體溫喪命。

建議若不得不夜宿在外，務必帶足保暖設備；寒冬如果發現居家附近有需要幫助的街友，務必多注意與關懷。

第6名 戶外長時間做靜態活動卻穿很少

人體是恆溫動物，短時間的處在低溫環境，會經由神經與內分泌系統，增加代謝產熱並且收縮表皮血管減少熱量的流失，但是若長時間穿著單薄從事戶外跟監、釣魚或露天觀看活動，身體產熱不足，不知不覺中可能導致低體溫引發猝死的風險。建議寒冷冬天盡量不要安排長時間的戶外活動，以減少猝死的風險。

第5名 夜半頻尿 起床溫差大

一到寒冬人體需要更多的熱量，身體往往會自動會攝取更多高熱量、高油鹽糖的食物，晚餐攝取過多高油鹽糖的食物，不但容易造成慢性病長者的血糖血壓飆高失控，心臟負荷加大，一到半夜更會頻繁上廁所。冬夜長者離開溫暖被窩瞬間進入寒冷室溫，溫差過大，若沒做足保暖的功夫，往往就被發現猝死在廁所。

建議寒冬還是要健康適量飲食，長者房間可多增加暖氣設備或是穿保暖長褲入睡，減少半夜起床入廁的溫差。

醫師提醒，冬夜長者離開被窩，瞬間進入寒冷室溫，溫差過大又沒做足保暖的情況下，往往就容易猝死在廁所；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師提醒，冬夜長者離開被窩，瞬間進入寒冷室溫，溫差過大又沒做足保暖的情況下，往往就容易猝死在廁所；圖為情境照。（圖取自photoAC）

第4名 熱水器放對外窗戶緊閉的後陽台

寒冬大家習慣把門窗緊閉，每年冬天經常傳出整家人因一氧化碳中毒而死亡的悲劇。若是把瓦斯熱水器裝在室內或是安裝在後陽台，但後陽台有裝對外密閉窗，一旦瓦斯燃燒不完全，一氧化碳排不出去，就會發生中毒悲劇。建議熱水器不要裝室內，若裝後陽台，則務必要保持後陽台對外通風。

第3名 清晨至戶外或劇烈運動

很多長者習慣清晨運動或爬山，即使寒冷冬天依舊風雨無阻，殊不知冬天清晨是溫度最低的時候，血壓容易上升，加上寒冷刺激、運動負荷增加交感神經的興奮，容易增加心肌梗塞或心律不整風險。建議長者寒流來在室內運動即可，千萬不要外出劇烈運動傷了健康。

第2名 將胸痛徵兆視而不見 早早就寢

在冬天，很多的猝死還是有徵兆的，如胸痛、胸悶、呼吸困難等，這些徵兆可能是高血壓、心律不整、心臟缺氧等。不過，卻有許多人會將這些症狀歸因於天氣過冷或疲勞，而早早上床睡覺，結果就半夜猝死，一覺不醒。

建議睡前若出現任何胸悶、胸痛、呼吸困難等狀況，一定要告知家人，並密切觀察，若沒有改善，務必儘早就醫，切莫不當一回事去睡覺。

第1名 洗澡前後溫差超過5度

巨大溫差，真的會要人命！當溫差愈大，死亡率愈高。研究發現，從溫差大於5度以上開始，愈來愈危險，如心因的猝死、腦血管阻塞疾病等。即使是健康的人經歷溫差超過5度的環境，也有4倍風險會急性腦中風。

建議洗澡前可先將室內暖氣打開5分鐘，或是浴室可裝置頂式的保暖設備，讓脫光衣服到洗澡、洗完澡再穿上衣服的這段時間，沒有過高的溫差。

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