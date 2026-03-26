末期肝癌竟清零癌細胞痊癒 醫揭「多管齊下」關鍵

黃先經中榮多專科治療，成功治癒12公分末期肝癌。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中65歲黃先生去（2025）年胃痛就醫，意外檢查出肝臟長了12公分巨大腫瘤，已經阻塞2/3主門靜脈，被診斷為肝癌末期，建議直接安寧照護。但黃先生不放棄，轉至台中榮總求生機，接受動脈栓塞、放療、免疫、標靶治療及切除手術，術後切除腫瘤已經找不到癌細胞，等同治癒。

台中榮總一般外科主任陳怡如建議患者持續標靶注射，強調即使肝癌末期透過跨科精準治療仍有機會翻轉命運，找回希望。

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黃先生說，過去菸癮大時一天抽5包菸、喝1200c.c.高粱酒，自從確診肝癌後戒菸、戒酒，起初以為無法積極治療，家人每天流淚、四處尋醫，希望為自己尋求可治療的機會，幸在台中榮總醫療團隊照顧下成功抗癌，全家人都很高興，孫子還特別在自己手術住院時來探病，為他加油。

陳怡如醫師解說，黃先生經過放療後，門靜脈阻塞從2/3改善到1/2（醫師手指處）。（記者蔡淑媛攝）

陳怡如指出，肝臟有門靜脈和肝動脈兩套供血系統，肝癌通常靠肝動脈供血，可用動脈栓塞堵住血流「餓」死癌細胞，但黃先生的癌細胞已侵犯主門靜脈造成堵塞，若再做動脈栓塞，導致兩套供血系統都不通，會造成肝衰竭，這可能是其他醫院認為無法治療的原因。

中榮為黃先生量身打造術前合併治療策略，惡性腫瘤位於左肝內側，先針對供應腫瘤的2條肝動脈，進行栓塞控制血流，達到「餓」腫瘤、縮小體積，同時對主門靜脈腫瘤栓塞做15次放療，成功降低栓塞程度，並增加右肝臟血流。

醫療團隊也為病人申請健保給付的免疫治療合併標靶治療，術前完成兩次注射，多管齊下讓腫瘤從12公分縮小至8.2公分，門靜脈栓塞也從2/3改善到1/2，檢查其肝功能尚可，評估可手術治療。

黃先生於去年10月接受左側肝臟根除性切除手術，切除1/2肝臟，術後恢復良好，腫瘤檢體完全找不到癌細胞，陳怡如指已達到「病理完全反應」，意謂原本被判死刑的末期肝癌，已成功達到臨床治癒目標。

陳怡如提醒，動脈栓塞治療禁忌症包括門靜脈主幹完全阻塞、嚴重肝功能不全等，放射治療則需注意對正常肝組織的傷害，治療前必須經過專業醫療團隊完整評估患者的肝功能、腫瘤位置及整體健康狀況，量身訂製最適合的治療策略；中榮統計，近年肝癌新發個案平均超過370人，2024年不分期完治率高達92.57%。

陳怡如醫師指黃先生肝癌腫瘤約12公分大（紅圈處），已經阻塞2/3主門靜脈，被診斷為肝癌末期。（記者蔡淑媛攝）

黃先生經放射、免疫、標靶和術前腫瘤栓塞治療後，腫瘤縮小三分之一，陳怡如醫師（左）為他開刀切除一半的肝，術後病理切片已經找不到癌細胞。（記者蔡淑媛攝）

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