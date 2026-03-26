換季感冒增 醫：顧好腸道是關鍵 免疫力從日常做起

換季是免疫力最不穩定的時候，醫師提醒，與其事後補救，不如從日常作息與腸道健康先打好底。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日氣溫忽冷忽熱、連假掃墓人潮一波波，感冒也跟著升溫。疾病管制署統計，3月初類流感單週就診破8萬人次，過去同期更曾衝破10萬。醫師提醒，換季是免疫力最不穩定的時候，與其事後補救，不如從日常作息與腸道健康先打好底。

羅東聖母醫院肝膽腸胃內科醫師王威迪指出，除了戴口罩、勤洗手等外在防護，「從身體內部建立免疫力」同樣重要，尤其連假後不少人出現喉嚨痛、流鼻水甚至腸胃不適，其實都與免疫失衡有關。

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王威迪指出，人體約7成免疫細胞分布在腸道，當腸道菌叢失衡時，可能提高呼吸道感染風險；反過來，感冒或病毒感染也可能影響腸胃功能，出現腹瀉、食慾差等症狀。簡單來說，腸道就像免疫系統的「訓練基地」，一旦失衡，身體防禦力也會跟著下降。

王威迪用「三道防線」說明身體對抗病毒的方式，第一道「黏膜屏障」，鼻腔、呼吸道與腸道表面的黏膜，是阻擋病原的第一關，但若天氣乾冷、空污或反覆感染，可能讓這層保護受損，病毒更容易入侵。

第二道「先天免疫」當病菌入侵後，巨噬細胞、自然殺手細胞會立即啟動防禦，研究顯示，部分營養成分如β-葡聚醣，可能有助活化免疫反應，在特定族群中與縮短感冒時間、減輕症狀有關；第三道「後天免疫」，T細胞與B細胞會針對特定病原進行精準攻擊，並建立免疫記憶，讓未來反應更快。

「腸道健康並非只靠補充益生菌！」王威迪說，菌種選擇、攝取量以及能否順利存活到腸道都很關鍵；同時，益生質如膳食纖維也是好菌的重要養分，兩者相輔相成，他也直言，保健食品僅是輔助，真正影響免疫力的，仍是日常生活型態。

他建議，想降低生病風險，應從均衡飲食做起，多攝取蔬果與高纖食物，並維持規律作息、避免熬夜，搭配適度運動促進身體循環，同時學習調適壓力，避免長期影響免疫功能，必要時再依個人狀況補充益生菌或相關營養素，但不宜過度依賴。

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