健康網》苦瓜煮錯變「高鈉脂肪炸彈」 營養師推穩血糖4吃法

營養師曾建銘表示，苦瓜含有苦瓜苷、苦瓜素、膳食纖維等營養素，有助於刺激胰臟β細胞釋放胰島素，對於穩定餐後血糖、抗發炎、增加飽足感，均有顯著作用。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕苦瓜有植物胰島素稱號，也是不少人控糖、減脂時會選擇的食材。不過，營養師曾建銘表示，以餐飲店中常見的滷苦瓜來說，雖然入味下飯，但經過長時間高溫燉煮，不僅營養幾乎流失，也容易攝取高鈉與油脂，反而增加身體負擔。建議採用汆燙、快炒、氣炸、清燉方式料理，不僅可保留苦瓜素等營養，也有助穩定餐後血糖、增肌減脂與提升抗發炎力。

苦瓜4大營養素穩糖抗發炎

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，身為一名熱衷於挑戰深蹲、硬舉的營養師，苦瓜絕對是增肌減脂和糖友的超級好隊友，因為它含有以下4項營養特色：

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•多肽-P（Polypeptide-p）：結構類似胰島素，被譽為「植物胰島素」，能幫助細胞「抓取」葡萄糖，提升葡萄糖利用率。。

•苦瓜苷（Charantin）：有助於刺激胰臟β細胞釋放胰島素，對於穩定餐後血糖有顯著作用。

●苦瓜素 （Momordicin）：提供獨特的苦味，並具有抗氧化和抗發炎特性。

●膳食纖維：特別是可溶性纖維，能延緩葡萄糖在腸道的吸收，防止血糖飆升。

此外，曾建銘也分享滷苦瓜之外的4種料法吃法，有助保留最多營養。若不太能吃苦，建議處理苦瓜時可用湯匙刮掉內部白膜，因為那是苦味的最大來源。

穩糖營養不流失4吃法

曾建銘建議，吃苦瓜時，可採用以下4種方法，有助吃進最多營養。此外，若是不太能吃苦，處理苦瓜時可用湯匙刮掉內部白膜，因為那是苦味的最大來源。

1.冰鎮涼拌：將苦瓜薄片汆燙30秒到1分鐘，立刻撈起泡冰水，有助降低苦味，最後可淋上一點和風柚子醬或低脂胡麻醬，低卡又富含維生素 C。

2.高蛋白快炒：把苦瓜跟雞胸肉片、瘦牛肉片一起大火快炒，利用梅納反應 （Maillard Reaction） 增加香氣與風味，同時保持食材的營養。可攝取到優質蛋白質與膳食纖維，也是健身族增肌好選擇。

3.鳳梨燉湯：用鳳梨的酵素和甜味來中和苦瓜的微苦，搭配去皮的雞腿肉或雞胸肉熬煮，不僅能補充水分，還能攝取到溶於湯中的微量元素，也能減少營養。

4.氣炸苦瓜：將苦瓜切成薄片，均勻噴上橄欖油，撒上海鹽或黑胡椒，放進氣炸鍋烘烤，即成健康零嘴，熱量和油脂卻少得令人心安。

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