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健康 > 杏林動態

跨界聯盟護偏鄉 竹縣啟動無人機醫療救援物流計畫

2024/12/23 14:02

新竹台大分院在衛生福利部資訊處的帶領下，參加2024年總統盃黑客松競賽榮獲「卓越團隊」殊榮，總統賴清德（左6）親頒獎盃及獎狀。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院在衛生福利部資訊處的帶領下，參加2024年總統盃黑客松競賽榮獲「卓越團隊」殊榮，總統賴清德（左6）親頒獎盃及獎狀。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院今（23）日攜手新竹縣政府消防局及極現科技股份有限公司，簽署三方合作備忘錄，正式啟動「無人機醫療救援物流計畫」，該計畫於2024年總統盃黑客松競賽榮獲「卓越團隊」殊榮，將創新技術落實於實務應用，共同提升偏鄉醫療運輸效能。

新竹台大分院院長余忠仁表示，新竹縣橫山、尖石與五峰等山區，以及院際之間的藥品、檢體、血品與醫療設備調度，對生命安全至關重要。無人機醫療救援物流技術成為突破運輸瓶頸的關鍵解方，同時展現減碳與永續發展的巨大潛力。

余忠仁強調，此次三方攜手合作，結合醫療、科技與公共安全，不僅為偏鄉地區提供即時有效的醫療支援，更期待此模式能成為偏鄉醫療物流的新標竿，縮短城鄉醫療資源差距，並實現救援效能與人道價值的雙重提升。同時，此技術除了運用於新竹台大三院區，未來更可拓展至大新竹地區，並為全國建立醫療物流系統提供參考。

新竹縣政府消防局長陳中振指出，新竹山區天然災害頻繁，道路運輸常受阻，過往救援多依賴人力或高成本的直升機。本次合作透過無人機的快速部署與自動導航功能，有效整合救災救護派遣系統，將急救藥品、自動體外心臟電擊去顫器（AED）等物資迅速送達現場，並可協助山難搜救任務，協助尋找迷航者，或替受困者運送簡易糧食及保暖衣物等，為偏遠地區帶來救援新契機。

極現科技執行長徐偉城表示，作為技術支援者，公司專注於無人機的智能化與物流優化，將依循法規持續發展更穩定、安全的技術。

新竹台大分院急診醫學部副主任陳俊維表示，這次的三方合作，將以全自動智能飛航的模式，規劃院際間固定物流、偏鄉藥物遞送，並延伸到院前緊急救護及災難應變，擘畫結合醫療、創新科技與公共安全的長遠藍圖。未來，三方將透過嚴謹的安全性驗證與多場域實測，推動無人機智慧醫療物流的永續發展。

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