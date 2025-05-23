疫情升溫！台南市40處藥局販售快篩 自行檢測早發現

近期新冠疫情急速升溫，不少人又戴回口罩。（圖取自freepik）

〔記者王姝琇／台南報導〕近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，快篩需求增加，卻傳出有民眾在市面上購買不到家用快篩。南市府於衛生局網站公告快篩販售藥局名單，以利市民就近取得。

衛生局指出，快篩需求量隨疫情升溫而明顯增加，目前食品藥物管理署已主動協調業者持續擴大生產與輸入量能，並與四大超商、連鎖藥局等通路合作強化備貨。南市為利市民就近取得快篩試劑，自即日起於衛生局網站公布本市家用快篩試劑販售藥局名單，前往購買前可先電洽確認庫存狀況。

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衛生局盤點第1批快篩販售藥局名單，包括東區、北區、中西、安平、安南、永康、歸仁、新化、仁德、佳里、學甲、北門、新營、白河、善化等15個行政區，共計40處藥局有庫存。

衛生局長李翠鳳表示，官網資訊將定期更新，市民無須恐慌搶購，讓物資能夠充分、合理地流通使用，共同維護公平取得的原則。也呼籲市民應持續配合各項防疫措施，落實個人健康管理。市府也會持續監控疫情變化，調整相關應變措施，齊心防疫，守護社區安全。

李翠鳳也提醒，出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，應主動進行自我健康評估，可利用家用快篩試劑進行初步檢測，以利及早發現可能的感染情況。若快篩結果為陽性，請立即配戴口罩並儘速就醫，配合醫師診斷與治療，以利控制個人病況，並有效降低病毒在社區的擴散風險。

南市府於衛生局網站公告快篩販售藥局名單，以利市民就近取得。 （台南市衛生局提供）

南市府於衛生局網站公告快篩販售藥局名單，以利市民就近取得。 （台南市衛生局提供）

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