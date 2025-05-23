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健康網》新冠疫情燒！醫：發燒加腸胃症狀 可能確診
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情來勢洶洶，不少醫師直呼「整個診間都在咳嗽」！李典憲表示，這波疫情的病患，症狀多是「發燒、倦怠、肌肉酸痛」，咳嗽與流鼻水等症狀反倒不多。
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耳鼻喉科醫師李典憲在臉書粉專「李典憲 耳鼻喉科醫師」表示，新冠疫情持續升溫，這兩天因為發燒或呼吸道症狀，來看診的病人明顯變多。很多其實都是新冠確診病患。
同時，單日的白天門診，就驗到5位「新冠快篩陽性」個案。如果加上自行快篩陽性的病人，那今天應該有10幾位病人確診，真的非常驚人。
李典憲觀察，這些確診病患的症狀，以「發燒、倦怠、肌肉酸痛」表現為主。有時候咳嗽或流鼻水症狀不是這麼明顯或嚴重。比較特別的是，有一個確診的女性，只有輕微發燒，但有嚴重的腹瀉症狀，快篩一驗結果也是深深的兩條線。所以持續發燒合併「腸胃道症狀」也要想到有新冠的可能。
這波疫情來勢洶洶，真的平時要勤洗手、出入公眾場所戴口罩，更重要的是趕緊把疫苗（JN.1疫苗）打起來。預防感染、降低重症與死亡的風險。
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