自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠疫情燒！醫：發燒加腸胃症狀 可能確診

2025/05/23 12:11

近期新冠來勢洶洶，不少人掛病號。（圖取自shutterstock）

近期新冠來勢洶洶，不少人掛病號。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

健康網》新冠疫情升 醫揭3症狀：非常不舒服

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情來勢洶洶，不少醫師直呼「整個診間都在咳嗽」！李典憲表示，這波疫情的病患，症狀多是「發燒、倦怠、肌肉酸痛」，咳嗽與流鼻水等症狀反倒不多。

耳鼻喉科醫師李典憲在臉書粉專「李典憲 耳鼻喉科醫師」表示，新冠疫情持續升溫，這兩天因為發燒或呼吸道症狀，來看診的病人明顯變多。很多其實都是新冠確診病患。

同時，單日的白天門診，就驗到5位「新冠快篩陽性」個案。如果加上自行快篩陽性的病人，那今天應該有10幾位病人確診，真的非常驚人。

李典憲觀察，這些確診病患的症狀，以「發燒、倦怠、肌肉酸痛」表現為主。有時候咳嗽或流鼻水症狀不是這麼明顯或嚴重。比較特別的是，有一個確診的女性，只有輕微發燒，但有嚴重的腹瀉症狀，快篩一驗結果也是深深的兩條線。所以持續發燒合併「腸胃道症狀」也要想到有新冠的可能。

這波疫情來勢洶洶，真的平時要勤洗手、出入公眾場所戴口罩，更重要的是趕緊把疫苗（JN.1疫苗）打起來。預防感染、降低重症與死亡的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中