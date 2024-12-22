健康網》韭菜、韭黃「本是同根生」！ 農糧署曝差別在這

農糧署指出，若採照光栽培便會生長成色澤濃綠、辛香味重的韭菜；若採遮光栽培則會長成金黃色、柔軟且較不辛辣的韭黃，圖為韭黃。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕韭菜、韭黃傻傻分不清楚？農糧署指出，採收韭菜根據目的不同，栽培方法也會有所不同！若採照光栽培便會生長成色澤濃綠、辛香味重的韭菜；若採遮光栽培則會長成金黃色、柔軟且較不辛辣的韭黃。視個人喜好，拿來包水餃、煎蛋炒蛋或炒肉絲都適合。

農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，一般栽種韭黃會選用葉片寬、纖維較少的「大葉種」；韭菜則會以葉片長、濃綠肥厚的「呂宋種」；或是葉片小、味道濃郁的「小葉種」為主，各具不同口感及風味。韭菜和韭黃一年四季皆有生產，又以冬春兩季品質最佳，視個人喜好，拿來包水餃、煎蛋炒蛋或炒肉絲都適合。

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另，台北農產運銷公司指出，除了用日照辨別韭菜與韭黃不同，購買時挑選也有妙招。像是韭黃在挑選時先將莖葉交界處攤放在手掌心上，葉子無整把下垂佳；再靠近聞，無酸味；最後莖部較粗口感佳。韭菜則選莖葉要粗，代表養分充足；葉片顏色鮮豔翠綠，質感柔軟；葉片尾端無枯黃、軟爛。

農糧署分享韭菜、韭黃外型、口感、產地等差異。（圖擷取自農糧署臉書「鮮享農YA - 農糧署」）

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