導入智慧醫療 中壢天祥醫院2月3日開幕

即將在2月正式開業的中壢天祥醫院。（天成醫療體係提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕創院35年的桃園市天成醫療體系，今（19）日在中壢區辦理「天成醫療體系旺年會」，創辦人張育美會中宣布，嶄新的天祥醫院將於2月3日（大年初六）正式開業，她預告，天祥醫院將以「服務創新」、「智慧管理」和「臨床照護」為核心理念，導入Ai智慧醫療照護系統，優化門診、急診、手術、加護病房、病房、長照及遠距醫療等各項設備。同時，藉由智能檢驗、影像、藥局、護理和醫療資訊等智能解決方案，將智慧醫療與健康照護相結合，朝向精準智慧健康醫院目標邁進。

桃園市長張善政偕妻子張琦雅蒞會表示，歲末寒冬是感恩的季節，感謝天成醫療體系在醫療與文化領域的支持與貢獻，讓桃園在健康、文化及教育方面持續進步，帶給市民更多幸福；尤其文化推廣方面，在天成醫療體系協助下，灣聲樂團去年於桃園舉辦多場展演，讓偏鄉學童有機會接觸到台灣一流的藝術表演。

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桃園市長張善政（右2）偕妻子張琦雅參加「天成醫療體系旺年，圖左為天成醫療體系董事長張育美、總裁徐萬興。（記者李容萍攝）

張善政提到，低劑量肺癌篩檢是市府重要的健康政策，前年3月市府推動「擴大肺癌篩檢計畫」，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查服務，平均每年高達約2萬多人的檢查工作，天成醫療體系是協助推動的一股重要力量；此外，天成醫療體系接手懷寧醫院，並投入資源整建天祥醫院，預計今年2月重新開業，持續為市民提供優質的醫療服務。

至於天祥醫院掛號門診包括內科胸腔科、胃腸肝膽科、神經內科、家庭醫學科、心臟科、腎臟科、風濕免疫科、外科、復健科、身心科、兒科。

包括市府衛生局長賈蔚、文化局長邱正生、青年事務局長侯佳齡、社會局副局長蔡逸如等人均出席旺年會。

桃園市長張善政（中）偕妻子張琦雅參加「天成醫療體系旺年會」，並抽出特獎頒給中獎幸運兒。（（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）偕妻子張琦雅參加「天成醫療體系旺年會」，向與會者拜年。（（記者李容萍攝）

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