北市今年首例漢他病毒病例現蹤 見鼠糞立即漂白水消毒

傳統市場示意圖，非本案市場。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市今（21）日公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，是國內今年首例，為居住文山區50多歲女性，無國內外旅遊史。經疫情調查發現，個案於市場工作時曾發現有鼠類出沒，於1月1日起出現發燒、乾咳、頭暈等不適症狀，經住院採檢驗後於20日研判確診，目前已康復出院，接觸者無疑似症狀，且個案居家及工作地周邊環境已於昨天（20日）完成清消工作。

台北市衛生局表示，全國漢他病毒症候群2022至2024近3年確定病例分別為5例、6例及3例，台北市則為1例、2例及0例。因屬於人畜共通傳染病，傳染途徑為經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒類動物咬傷等方式感染，因此預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物。住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施，並於發現時立即滅鼠。

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衛生局提醒，於農曆春節前清掃住家及工作環境時，務必佩戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。如已觀察到老鼠出沒蹤跡或看到鼠糞，應以市售漂白水以1:10比例稀釋後，潑灑於被汙染環境，待消毒30分鐘後再清理。

衛生局強調，切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。如有使用捕鼠器捕獲鼠類後，應清洗消毒並曬乾再收起來。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

台北市衛生局呼籲落實居家防鼠3不策略：「不讓鼠來─封閉鼠道」、「不讓鼠住─整理環境」、「不讓鼠吃─斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵之路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。如有防疫相關問題，可致電1922或台北市防疫專線（02）2375-3782詢問。

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