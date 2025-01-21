健康網》年菜高油又重鹹 營養師授6撇步：低鹽飲食顧血壓

營養師建議，年菜盡量採取清蒸、燙煮、水油炒等烹調方法，避免油炸、燒烤及重鹹醬料。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統年菜普遍有高油、重鹹特色，而瓜子、蜜餞、魷魚絲等零嘴也屬於高鈉食品，對於高血壓、糖尿病或腎臟病等3種慢性病患來說，不利血壓控制，美兆健康管理機構營養師賴慧芳提醒民眾，不妨自製調味料、選擇低鈉食材、採用清蒸等烹調方式、避免高鈉湯底、餐餐8分飽，以及多喝白開水等6撇步顧血壓。

賴慧芳指出，農曆新年是家人團聚、享受美食的時光，但豐盛的年菜和頻繁的聚餐使得國人鹽分攝取量大幅增加。根據衛福部國健署資料，成人每日鈉攝取量不宜超過2400毫克（相當6公克食鹽），但是常見年菜如滷肉、火鍋醬料、酸菜白肉鍋、佛跳牆類的熬製高湯，每道菜色的鹽量高達3-5克，幾乎已達成人每日攝取量上限。

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3種慢性病患要小心

賴慧芳表示，過年期間，許多人不知不覺攝取過多的鈉，將導致血壓急速升高，特別是高血壓、糖尿病或腎臟病患，發病風險更高。更進一步地，過多的鈉離子也會造成血管收縮，增加心臟負荷，容易誘發心肌梗塞或中風等急性疾病。

她建議，平日做好健康準備，才是保護心血管的關鍵。此外，定期健康檢查，了解自身健康狀況，更是預防重大疾病發生的有效方式。

「低鹽高味」飲食方案一次看

●自製健康調味料：運用檸檬汁、天然辛香料如蔥、薑、洋蔥、香菜等增添料理風味，減少用鹽量。

●選擇低鈉食材：盡量選擇新鮮食材，避免加工食品，如醃製品、香腸、臘肉等。

●清爽烹調方式：採取清蒸、燙煮、水油炒等烹調方法，避免油炸、燒烤及重鹹醬料。

●避免高鈉湯底：改以昆布或大骨蔬菜清湯取代高脂、重鹽分的濃厚高湯。

●控制用餐份量：餐餐8分飽，大魚大肉也不忘五蔬果。

●多喝白喝水：有意識的達成每日2000毫升飲水量，有益代謝多餘鈉離子。

低鹽高味飲食方案。（美兆健康管理機構提供）

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