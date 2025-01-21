限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》年菜高油又重鹹 營養師授6撇步：低鹽飲食顧血壓
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕傳統年菜普遍有高油、重鹹特色，而瓜子、蜜餞、魷魚絲等零嘴也屬於高鈉食品，對於高血壓、糖尿病或腎臟病等3種慢性病患來說，不利血壓控制，美兆健康管理機構營養師賴慧芳提醒民眾，不妨自製調味料、選擇低鈉食材、採用清蒸等烹調方式、避免高鈉湯底、餐餐8分飽，以及多喝白開水等6撇步顧血壓。
賴慧芳指出，農曆新年是家人團聚、享受美食的時光，但豐盛的年菜和頻繁的聚餐使得國人鹽分攝取量大幅增加。根據衛福部國健署資料，成人每日鈉攝取量不宜超過2400毫克（相當6公克食鹽），但是常見年菜如滷肉、火鍋醬料、酸菜白肉鍋、佛跳牆類的熬製高湯，每道菜色的鹽量高達3-5克，幾乎已達成人每日攝取量上限。
請繼續往下閱讀...
3種慢性病患要小心
賴慧芳表示，過年期間，許多人不知不覺攝取過多的鈉，將導致血壓急速升高，特別是高血壓、糖尿病或腎臟病患，發病風險更高。更進一步地，過多的鈉離子也會造成血管收縮，增加心臟負荷，容易誘發心肌梗塞或中風等急性疾病。
她建議，平日做好健康準備，才是保護心血管的關鍵。此外，定期健康檢查，了解自身健康狀況，更是預防重大疾病發生的有效方式。
「低鹽高味」飲食方案一次看
●自製健康調味料：運用檸檬汁、天然辛香料如蔥、薑、洋蔥、香菜等增添料理風味，減少用鹽量。
●選擇低鈉食材：盡量選擇新鮮食材，避免加工食品，如醃製品、香腸、臘肉等。
●清爽烹調方式：採取清蒸、燙煮、水油炒等烹調方法，避免油炸、燒烤及重鹹醬料。
●避免高鈉湯底：改以昆布或大骨蔬菜清湯取代高脂、重鹽分的濃厚高湯。
●控制用餐份量：餐餐8分飽，大魚大肉也不忘五蔬果。
●多喝白喝水：有意識的達成每日2000毫升飲水量，有益代謝多餘鈉離子。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應