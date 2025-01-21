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健康 > 杏林動態

嘉市春節傳染病特別門診出爐 市府籲防腸胃炎

2025/01/21 20:55

農曆春節注意預防腸胃炎。（嘉義市政府提供）

農曆春節注意預防腸胃炎。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節將至，為了避免急診湧入大量患者，嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義市陽明醫院等5家醫院1月29日（初一）至1月31日（初三）不打烊，每天提供2個不同時段開設傳染病特別門診，晚上另有施頴敏診所及建興診所開設特別門診；嘉基、聖馬、嘉義醫院、陽明醫院及建興診所，另有開設兒科、胸腔內科或感染科專科門診。

嘉義市衛生局表示，春節期間許多醫療院所休診，市長黃敏惠為保障民眾就醫需求，比照衛福部疾病管制署，春節期間補助傳染病特別門診獎勵計畫，每診次補助1萬元至1萬5000元，鼓勵基層醫療院所初一至初三加開特別門診。

嘉義市農曆春節初一至初三，部分醫療院所開傳染病特別門診，民眾可避免急診壅塞。（嘉義市政府提供）

嘉義市農曆春節初一至初三，部分醫療院所開傳染病特別門診，民眾可避免急診壅塞。（嘉義市政府提供）

黃敏惠呼籲，春節期間民眾如有輕微呼吸道疾病，或腹瀉患者，可利用特約門診，避免醫院急診壅塞，也能減少交叉感染機會。

市衛生局指出，流感疫情持續上升，已經進入流行期，而去年10月1日流感季開始，累積重症個案年齡以65歲以上長者占6成最多，重症及死亡病例有9成以上未接種流感疫苗，另國內外新冠肺炎疫情持續威脅、不容忽視，重症均以65歲以上長者、具慢性病史者居多，提醒民眾接種新冠JN.1疫苗預防，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥。

市衛生局提醒，公費流感疫苗已擴大提供滿6個月以上民眾可接種至疫苗用完為止；嘉義市並加碼贈送好禮，凡設籍嘉市65歲以上民眾接種新冠JN.1疫苗贈送100元禮券，數量有限。

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