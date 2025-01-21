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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心臟不痛了能停藥嗎？ 醫：再發作恐心梗

2025/01/21 21:15

醫師指出，心臟病再次復發往往伴隨更嚴重的病症，如心肌梗塞、急性心臟衰竭，提醒民眾切勿自行停藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，心臟病再次復發往往伴隨更嚴重的病症，如心肌梗塞、急性心臟衰竭，提醒民眾切勿自行停藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「昨天心臟痛，今天不痛了，可以不要吃藥了嗎？」這是許多病患和醫生在診間常常討價還價問題，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，感冒藥、止痛藥、腸胃藥只要不痛沒有不舒服，通常都可以立刻減量或是不吃，但心臟病再次復發往往伴隨更嚴重的病症，如心肌梗塞、急性心臟衰竭，提醒民眾切勿自行停藥。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，心臟病常常在發作一次之後，就一兩週完全銷聲匿跡，沒有感覺，患者因此放鬆警覺，正常生活。 然而再次發作往往就是心肌梗塞或急性心臟衰竭。所以遇到第一次心臟發作的患者，醫師除了治療症狀的藥物以外，也會開立一些預防性藥物，避免短期內更嚴重的復發。

劉中平表示，初步恢復之後，會建議患者要再持續服用大約一個月的藥物，以預防產生真正的心臟病變。這是多年來的醫療經驗還有許多研究證實的結果，但因為與其他疾病不同，很多患者無法接受這樣的觀念，也造成了許多無法挽回的遺憾。

劉中平呼籲，心臟病只要一次症狀發作，未來就很有可能發生嚴重的心臟問題，類似一次小型地震之後下一次可能就是大海嘯。希望民眾配合醫生的建議，適當服用預防性藥物一段時間，保護長久健康。

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