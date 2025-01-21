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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血脂異常一定是膽固醇高？ 學者曝2者差別

2025/01/21 19:17

學者說明，血脂肪是血液中所有脂肪類物質的總稱，可分為三酸甘油脂、膽固醇；示意圖。（圖取自Pexels）

學者說明，血脂肪是血液中所有脂肪類物質的總稱，可分為三酸甘油脂、膽固醇；示意圖。（圖取自Pexels）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為血脂肪（血脂）就等於膽固醇；對此，營養學者洪泰雄在臉書指出，其實血脂肪是血液中所有脂肪類物質的總稱，可分為三酸甘油酯、膽固醇，也就是說，膽固醇是血脂肪的一種，其中三酸甘油脂主要為儲存和提供能量，膽固醇則與細胞結構和激素合成有關，當數值異常時，建議從飲食、運動、定期檢查下手，遠離疾病。

血脂是總稱 分三酸甘油酯、膽固醇

洪泰雄說明，血脂包含三酸甘油酯（Triglycerides）、膽固醇（Cholesterol），前者來自食物中的脂肪或碳水化合物，多餘的熱量會轉化為三酸甘油酯儲存於脂肪細胞中，作為能量來源；後者則為是1種脂肪樣物質，分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL，壞膽固醇）和高密度脂蛋白膽固醇（HDL，好膽固醇）。

三酸甘油酯

三酸甘油酯主要是儲存和提供能量，由飲食中的脂肪、碳水化合物和糖類轉化而來，是人體主要的能量儲存形式。當需要能量時，會分解供應身體活動，正常範圍應小於150mg/dL。

日常喜愛高糖飲食、飲酒，亦或是肥胖、缺乏運動者，易使三酸甘油酯過高，而增加心血管疾病、胰臟炎的風險。

學者提醒，喜愛高糖飲食、肥胖等，易使三酸甘油酯過高，增加心血管疾病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

學者提醒，喜愛高糖飲食、肥胖等，易使三酸甘油酯過高，增加心血管疾病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

膽固醇

膽固醇主要與細胞結構和激素合成有關，多由肝臟自行合成，少部分來自飲食，是細胞膜的重要成分，維持細胞結構穩定性，用於製造激素（如性激素、腎上腺素）、維生素D，以及幫助肝臟生成膽汁，促進脂肪消化。

正常情況下，總膽固醇正常範圍應小於200mg/dL、LDL應小於130mg/dL，若LDL過高則會在血管壁堆積，形成動脈硬化斑塊，增加心血管疾病風險；反之，HDL數值，男性應高於40mg/dL、女性高於50mg/dL，若是數值過低，會無法有效清除多餘的膽固醇，也會增加心血管風險。

遠離血脂過高 5招預防與控制建議

1.均衡飲食。

2.降低膽固醇：少吃肥肉、內臟等富含動物性脂肪食品、加工食品，適量攝取植物性油脂，如橄欖油、苦茶油等。

3.降低三酸甘油酯：減少精製糖、甜點、酒類，增加全穀雜糧的攝取。

4.運動：每週至少150分鐘中等強度運動，幫助提升HDL，降低三酸甘油酯。

5.定期檢查：血脂檢查可早期發現異常，及時進行飲食與生活方式的調整。

學者建議，每週至少150分鐘中等強度運動，幫助提升HDL，降低三酸甘油酯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

學者建議，每週至少150分鐘中等強度運動，幫助提升HDL，降低三酸甘油酯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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