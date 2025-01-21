健康網》糖友、腎友年菜零食聰明選！ 營養師：避開肉乾

營養師整理糖友、腎友年菜選擇小撇步；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年少不了應景美食，滿桌年菜、零食超澎湃，營養師李婉萍整理糖友、腎友年菜、零食健康吃的選擇，舉例來說，肉乾、魷魚絲就不是個好選擇。建議糖友挑選年菜時掌握「三低一高」，也就是低糖、低油、低鹽、高纖，增加蔬菜量，注意澱粉代換；至於腎友則可掌握「三少一可」口訣，也就是少滷汁、少醃漬、少加工品，可用蔥薑蒜、辛香料料理，健康過好年。

李婉萍在臉書專頁發文分享，糖友、腎友年後回診時，若數值表現不理想時，總會很委屈的說自己只是多吃塊糕餅、粿，或者多夾一些火鍋料、下午茶吃到牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲等，但其實這些都可能是地雷！因此整理糖尿病、腎臟病患者年菜、零食選擇，護健康。

請繼續往下閱讀...

營養師建議，糖友吃年菜時，要記得澱粉代換，舉例來說，1碗飯200公克＝蘿蔔糕200公克；示意圖。（資料照，健康網合成）

糖尿病

李婉萍建議糖友，年菜挑選原則為「三低一高」，也就是低糖、低油、低鹽、高纖，可從增加年菜蔬菜量開始，譬如紅燒獅子頭加包白菜、紅蘿蔔可點綴、人參烏骨雞加娃娃菜、高麗菜、菇類。另，年節澱粉食物多樣，應記得澱粉代換，1碗飯200公克＝蘿蔔糕200公克＝芋頭糕240公克＝白年糕120公克＝發糕1小碗。

舉例來說，象徵長命百歲的「干貝煨長年菜」、年年有餘「乾煎黃金鯧魚」、吃雞起家「白斬雞」、台式經典款「白菜滷」，或是蘆筍炒三鮮、紹興醉蝦、金沙鹹蛋芥菜等。

全家團圓，少不了吃零食聊天的時刻，糖友該如何挑選零食？李婉萍推薦吃海苔、小魚乾、蝦乾、蔬菜乾等，適量吃不僅低卡，還能補鈣。

營養師表示，腎友過年可適量吃愛玉凍、米荖、麻糬等零食；示意圖。（資料照）

腎臟病

李婉萍強調，腎友最需注意的鈉和磷，因此設計「三少一可」口訣，也就是要少滷汁、少醃漬、少加工品（火鍋料餃類等），可用蔥薑蒜、辛香料料理，盡量不使用鹽、市售醬油、調味料。

舉例來說，年菜選擇清蒸鱸魚、蒜蓉蒸蝦、青龍炒蛋（青椒+辣椒），或是象徵花團錦簇的綠白花椰菜+紅黃椒+玉米筍、一路升官「豆干炒杏鮑菇」、海鮮豆腐煲。

那麼腎友點心可吃什麼？李婉萍建議，選擇愛玉凍、米荖、麻糬，洗腎前的腎友還有多了涼糕（水果飴）、蓮藕茶選項，適量吃，美味過好年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法