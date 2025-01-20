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春節不打烊 新北17家急救責任醫院急診24小時服務

2025/01/20 22:13

今年春節連假自1月25日起連放9天，連假期間新北市17家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況而定。（記者羅國嘉攝）

今年春節連假自1月25日起連放9天，連假期間新北市17家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況而定。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕2025年春節連假長達9天，新北市17家急救責任醫院急診將24小時照常服務，門診服務則依各院人力調整安排。衛生局特別整理轄內急救責任醫院春節期間門診服務時段表，提醒民眾可提前查詢，方便就醫。

衛生局指出，連假首日（25日）各醫院維持平時週六服務時段，次日各院門診暫停，27日是民間習俗的小年夜，各院門診仍維持正常服務；除夕（28日）至大年初三（31日）多數醫院門診暫停，但輔大醫院等8家醫院在除夕提供部分門診服務；初一、初二，包括亞東醫院等11家醫院有部分門診；初三時淡水馬偕醫院等14家醫院提供部分門診。

初四（2月1日）起，各家醫院逐漸恢復平時門診時段，不過須注意亞東醫院、慈濟醫院等5家醫院門診暫停提供服務；初五（2月2日）適逢週日，各院門診暫停。民眾連假期間如有就醫需求，可先撥打醫院電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊可上健保署網頁查詢；如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院均24小時提供急診服務。

衛生局長陳潤秋提醒，春節期間早晚溫差大，易誘發心血管、腦血管及呼吸道疾病。民眾應注意保暖，早起運動時建議待氣溫回升後出門，並做好暖身動作。此外，春節走春、探親和旅遊活動人潮眾多，增加呼吸道病毒感染風險，呼籲民眾勤洗手，落實防疫措施，有症狀時佩戴口罩並在家休息，以減少病毒傳播，保護家人與朋友的健康。

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