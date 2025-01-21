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健康 > 名人健康事

盧秀燕罹A流！台中1週逾2.1萬就診增3成 流感流行中

2025/01/21 17:16

入冬首波寒流報到，盧秀燕確診流感今臨時請假在家休息。（記者蘇孟娟攝）

入冬首波寒流報到，盧秀燕確診流感今臨時請假在家休息。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕流感進入流行期，台中市上週類流感門診就診數逾2.1萬人次，較去年同期增加近3成，連台中市長盧秀燕都確診A型流感，今（21）日臨時請假一天；台中市衛生局指出，台中市公費疫苗還有5萬5千餘劑庫存，提醒民眾應儘速施打苗，及早獲得保護力。

近來流感進入流行期，台中市長盧秀燕昨因流感發燒，今臨時請假在家休息，台中市副市長鄭照新也因感冒今臨時取消公開行程，衛生局指出，台中市上週（1月12日至1月18日）類流感門診就診人次為2萬1548人次，比去年同期的1萬6601人次，增加4947人次，約增3成；急診就診人次為1151人次，也比去年同期1027人次多。

小兒科診所院長施勝桓指出，近來門診中因流感就醫人數明顯增加，每週約有10名確診流感個案，流感確診數比去年增加，因不少人感染第一時間未必能篩測出來，實際確診數不只此數。

他認為，主因是今年入冬後天氣不夠冷，民眾鬆懈下，流感疫苗打氣不旺，往年公費流感疫苗到現在同期早就打光了，今年卻仍有庫存，此外，也是「免疫負債」效應，以前民眾口罩戴好戴滿，降低感染風險下，身體免疫力降低，加上疫後民眾相對鬆懈口罩解封，也增加感染流感風險。

衛生局指出，台中上週也新增2例死亡個案，皆是有慢性病史的50多歲民眾，其中1人未接種流感疫苗，另新增7例流感併發重症個案，也是有慢病病史且多未接種流感疫苗，個案出現呼吸困難、發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，經就醫後X光顯示有肺炎，收治住院治療中。

衛生局指出，台中市目前公費疫苗庫存尚有5萬5000餘劑，接種流感疫苗仍是預防流感最有效方法之一，提醒民眾儘速施打及早獲保護力。

施勝桓指出，民眾若出現發燒、肌肉酸痛及嚴重倦怠感，就有極大可能是流感，應儘速就醫接受抗病毒藥物治療；他另提醒，因近來流感流行，民眾出入公共場所還是要戴好口罩，若已有感冒症狀則多在家休息，避免外出。

流感進入流行期，連盧秀燕也中了，門診確診數增加。（施勝桓提供）

流感進入流行期，連盧秀燕也中了，門診確診數增加。（施勝桓提供）

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