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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節防雙病毒！單週逾18萬人次腹瀉 類流感突破14萬人次

2025/01/21 16:00

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕春節連假小心傳染病夾擊！衛福部疾管署統計，上週腹瀉門急診高達18.6萬人次，創下近5年同期新高，人群互動接觸頻繁，類流感門急診也衝高至突破14萬人次，預估春節後達到高峰，提醒民眾做好預防措施。腸病毒已脫離流行期，但上週仍新增2例重症，最小為出生未滿1個月大男嬰，住院治療中。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週腹瀉門急診達到18萬6108人次，單週群聚達到80件，近4週則是244件，均為近5年同期最高，檢出病原體以諾羅病毒為大宗，提醒民眾注意飲食衛生。

在呼吸道傳染病疫情方面，李佳琳指出，上週類流感門急診約14萬1777人次，為近10年同期最高，並新增64例流感重症、6例流感死亡。近4週合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以H1N1為主。

疾管署預估，類流感門急診也衝高至突破14萬人次，預估春節後達到高峰。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

疾管署預估，類流感門急診也衝高至突破14萬人次，預估春節後達到高峰。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增流感死亡以北部30多歲男性最年輕，具免疫低下病史，未打本季流感疫苗，出現咳嗽、呼吸喘就醫顯示已有肺炎，轉至加護病房治療仍惡化，為流感併發肺炎、敗血性休克，住院3週過世。新增流感重症最小則是未滿1歲女嬰，也未打本季流感疫苗，陸續出現咳嗽、流鼻水、嗜睡、食慾與活動力下降到急診，發現血氧偏低、肺炎，確診感染B型流感併發肺炎轉入加護病房治療中，迄今住院十餘天。

疾管署副署長曾淑慧指出，目前預估流感疫情高峰會落在春節後，單週類流感門急診上看15萬人次，提醒民眾公費流感疫苗尚有約30萬劑，有需要的人可盡快接種。

上週也新增9例本土新冠重症，從去（2024）年9月至今累計455例。林詠青提到，新增個案以北部40多歲男性最年輕，有慢性病史，因為全身虛弱、血壓偏低跑急診確診，併發肺炎，有呼吸衰竭、敗血性休克情形，插管在加護病房治療中。

另外，上週腸病毒門急診9673人次，較前一週下降22.8%，疾管署宣布脫離流行期，但仍新增2例重症，林詠青指出，其中1例為北部未滿1個月大男嬰，出生1週出現發燒、呼吸急促、血氧偏低，轉入加護病房經採檢確診感染伊科病毒2型，併發腦膜炎、休克，但症狀已改善轉入一般病房治療中，迄今住院3週；另1例為2歲男童，，12月下旬發高燒、吞嚥困難掛急診，當時診斷為急性中耳炎，住院期間卻出現雙腳無力情形，經檢驗確診感染腸病毒D68型併發急性肢體無力，現已出院。

疾管署宣布脫離腸病毒流行期，但仍新增2例重症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

疾管署宣布脫離腸病毒流行期，但仍新增2例重症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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