健康網》平安過寒冬 國健署教保暖5招顧健康

國健署提醒，泡湯時應避免飯後或飲酒後立即進行，建議至少間隔2小時，並將水溫控制在40度以下，以免對身體造成負擔。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署指出，週四起冷空氣南下、東北季風增強，迎風面的北台灣白天高溫略有下降，週五、週六、週日3天，持續受到大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降。國民健康署在臉書專頁提醒民眾，特別是65歲以上長者、三高患者、心血管疾病患者以及夜班工作者，務必做好「低溫保健5要點」，避免因劇烈降溫危及健康。

1. 環境安全

居家臥室、衛浴與客廳使用電暖設備時，需特別注意用電安全；同時，使用瓦斯爐與瓦斯熱水器時須保持通風，避免發生一氧化碳中毒事故。

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2. 謹記起床關鍵步驟

起床時應記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免動作過於急促，導致身體不適。

3. 安全泡湯

泡湯時應避免飯後或飲酒後立即進行，建議至少間隔2小時，並將水溫控制在40度以下，以免對身體造成負擔。

4. 監控三高 規律服藥

定期量測血壓、血糖等健康數據，並遵照醫囑規律服藥，掌握自身健康狀況。

5. 有異狀立即就醫

若出現心臟病症狀（如胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、冒冷汗等）或中風徵兆（如無法微笑、舉手或說話），應立即撥打119，爭取黃金搶救時間。

國健署強調，低溫來襲時，保持良好的健康習慣與保暖措施尤為重要，呼籲民眾務必提高警覺，守護自身與家人的健康安全。

國健署說，起床時應記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免動作過於急促，導致身體不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

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