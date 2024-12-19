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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症時鐘快轉、罹癌人數激增逾8千人 國健署揭原因

2024/12/19 11:57

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，隨著2022年疫情趨緩，民眾篩檢和發現異常後就醫的意願回升，因此新發癌症人數出現大幅增加。 （記者邱芷柔攝）

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，隨著2022年疫情趨緩，民眾篩檢和發現異常後就醫的意願回升，因此新發癌症人數出現大幅增加。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕癌症發生率持續攀升，加上COVID-19疫情期間民眾篩檢意願降低，專家早已示警，疫情後恐迎來「癌症海嘯」。國健署今（19）日公布最新癌症登記報告，2022年台灣新發癌症人數突破13萬，比前一年激增8531人，癌症時鐘也在停滯一年後快轉了17秒，平均每4分2秒就新增1名癌症患者。

針對新發癌症人數激增，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，觀察疫情前的2017年至2019年，癌症發生人數每年約增加4000至5000人，而2020年至2021年因新冠疫情影響，民眾篩檢及就醫意願降低，隨著2022年疫情趨緩，民眾篩檢和發現異常後就醫的意願回升，因此導致新發癌症人數大幅增加。

十大癌症前3名：肺癌、大腸癌、乳癌

癌症長達42年為國人死因首位，每年約5萬多人死於癌症。國健署統計，2022年十大癌症男女合計的發生人數有13萬293人，依序為肺癌1萬7982人、大腸癌1萬7643人、女性乳癌1萬7366人、肝癌1萬433人、攝護腺癌9062人、口腔癌（含口咽、下咽）8350人、甲狀腺癌5601人、胃癌4377人、皮膚癌4206人、子宮體癌3541人。與前一年相較，發生率上升的癌症包括「乳癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌、子宮體癌、胃癌、甲狀腺癌及皮膚癌」。

值得注意的是，癌症人數的增加不見得是壞事，以高居發生率前三名的「肺癌、大腸癌、乳癌」來看，早期發現比例逐年提升，越來越多患者在癌症初期就被診斷出來，為治療爭取更多機會。

肺癌0-1期 五年存活率逾9成

林莉茹說，肺癌0-1期的五年存活率超過9成，但到了第4期僅約1成，國健署自2022年7月1日提供高風險族群免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，0-1期早期肺癌比例從2021年的35.5%增至2022年的38.5%。

大腸癌0-1期五年存活率超過9成，第4期則降至1成。自2010年大腸癌篩檢納入擴大預防保健後，早期發現率從2009年的22.4%增至2022年的25%。

乳癌0-2期五年存活率同樣超過9成，第4期僅約4成，乳癌篩檢自2010年加入擴大預防保健，早期發現率也從2009年的40.6%提升至46.1%。

國健署今天公布最新癌症登記報告，2022年台灣新發癌症人數突破13萬，比前一年激增8531人，癌症時鐘也在停滯一年後快轉了17秒，平均每4分2秒就新增1名癌症患者。 （國健署提供）

國健署今天公布最新癌症登記報告，2022年台灣新發癌症人數突破13萬，比前一年激增8531人，癌症時鐘也在停滯一年後快轉了17秒，平均每4分2秒就新增1名癌症患者。 （國健署提供）

國健署今（19日）公布最新癌症登記報告，隨著2022年疫情趨緩，民眾篩檢和發現異常後就醫的意願回升，因此導致新發癌症人數大幅增加。（國健署提供）

國健署今（19日）公布最新癌症登記報告，隨著2022年疫情趨緩，民眾篩檢和發現異常後就醫的意願回升，因此導致新發癌症人數大幅增加。（國健署提供）

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