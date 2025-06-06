達文西切舊腎換新腎 不同血型移植成功

▲古女士（右2）感謝中榮醫療團隊為她第３度換腎，進行同步腎切除及活體腎移植手術。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲古女士（右）感謝媽媽及丈夫為她捐腎，讓她重生。（記者蔡淑媛攝）

62歲的古女士在29歲時確診IgA腎炎，引發腎衰竭，需洗腎，先後接受媽媽及「大愛」捐腎，卻因移植腎出現腎衰竭、排斥，再度洗腎。她的先生雖曾罹患大腸癌，但不忍妻子洗腎之苦，今年4月捐腎給她，台中榮總醫療團克服古女士3度換腎造成排斥及血管接合等困難，成功為她做第3次移植手術成功，也成為達文西機器手術同步完成移植腎切除，及不同血型活體腎移植手術的的全球首例。

▲古女士使用機器手臂接上新的移植腎。（記者蔡淑媛翻攝）

中榮團隊 創下全球首例

台中榮總泌尿醫學部主任李建儀指出，古女士罹患IgA腎炎，因自體免疫細胞攻擊腎臟導致腎衰竭，腎功能急速惡化而洗腎，29歲時母親捐腎給她、39歲時幸運獲得大愛捐腎移植，但因腎衰竭及排斥，去年3月第3度洗腎。

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古女士的先生決定捐腎給妻子，但兩人血型不同，中榮團隊以免疫抑制療法，進行不同血型活體腎移植，也發現丈夫要捐出右腎的腎靜脈天生很短，且因曾罹大腸癌做手術，造成腸道沾黏，因此選擇透過達文西機械手臂手術克服，並從後腹腔取腎。

泌尿部醫師陳正哲表示，古女士第3度換腎，面臨困難更多，前2次腎移植造成體內排斥抗體多，增加排斥新腎的風險，腹腔也因2個移植腎讓腹腔狹小、可用接合血管變少，因此透過雙重過濾血漿分離術清除，術前檢查也決定移除先前母親捐贈的腎臟。

陳正哲說，手術得先清除多次手術造成的腹腔沾黏，再切斷右側捐腎血管，確認與新腎吻合條件良好，再由另一組醫療團隊醫師取出丈夫右腎，精準連接到古女士動靜脈，腎臟立即充血、產生尿液，隨後移除舊腎，騰出空間放置新腎，術後隔天排尿1000c.c.，腎功能在第5天恢復正常，第6天出院，計畫7月要去美國探望孫子。

古女士昨天返院分享心路歷程，擁抱媽媽和丈夫道謝，更感謝醫療團隊想盡辦法讓她重生。

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