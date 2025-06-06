新冠疫苗第2劑 高風險隔2個月就能打

▲從6月11日起，65歲以上長者等3類對象打第2劑新冠疫苗的時間縮短為至少間隔2個月；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林惠琴、邱芷柔／台北報導

▲多個病友與醫療專業團體及新冠衛教大使藝人陳淑芳（左3）共同提醒，高風險族群一旦出現疑似症狀，務必盡快篩檢與就醫。（記者邱芷柔攝）

新冠疫情預計6月底、7月初攀上高峰，疾管署昨公布，6月11日起，65歲以上長者、55-64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等3類對象，接種第2劑新冠JN.1疫苗與前1劑間隔從至少6個月縮短為至少2個月，預估開打時65歲以上長者就有約76萬人符合條件。

65歲以上等3類對象 11日起適用

疾管署副署長羅一鈞表示，美國疾病控制中心建議，2劑新冠JN.1疫苗一般間隔6個月，但彈性範圍至少2個月，以因應疫情升溫、旅遊等特殊情況。

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羅一鈞指出，近期民眾與長照機構陸續詢問，打完第1劑接近6個月但未滿6個月能不能打第2劑？若等6個月間隔已過疫情高峰能不能提早打？因此提案諮詢衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議縮短接種間隔。

羅一鈞補充，以XBB疫苗為例，65歲以上接種第1劑對新冠住院保護力，接種後59天內53%，60-119天降到38%，120-179天降到19%，180天以上不具住院保護力。所以間隔6個月打第2劑從嚴適用疫情低情境，間隔2個月從寬適用疫情升溫，相關決策都有依據。

出現咳嗽等症狀 應立即快篩就醫

國內醫師也提醒，全台約有1/5人口符合公費抗病毒藥物資格，不過部分地區實際開立比例不到7%。

除高齡者外，高風險族群還包括癌症病患、腎友、器官移植者、HIV感染者、使用免疫抑制劑者及BMI超過25的過重者，建議一旦出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，就應立即快篩並就醫，「要篩不要猜」及早啟動治療。

台灣移植醫學學會秘書長李志元指出，免疫低下者難以自行清除病毒，還可能成為變種病毒溫床，及早確診就能把握確診後5日的黃金治療期。

感染症醫學會理事長張峰義也提醒，快篩陰性不代表沒感染，高風險者應在24至48小時內重複篩檢，必要時以PCR確認。

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