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健康 > 杏林動態

童綜合醫院口腔保健及手作活動 一「童」提前過耶誕

2024/12/22 14:22

童綜合醫院口腔醫學部張言駿醫師教大家正確使用牙線。（童醫院提供）

童綜合醫院口腔醫學部張言駿醫師教大家正確使用牙線。（童醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院今天舉辦「絨毛聖誕 微笑守護」活動，邀請口腔醫學部醫師張言駿進行口腔保健衛教，現場並有簇絨槍DIY屬於個人獨一無二的杯墊等活動，吸引大小朋友報名參與。

張言駿提醒家長如何確認小朋友可以自己刷牙，可以從小朋友是否可以自己綁鞋帶來判斷，因為可以綁鞋帶就表示手部動作已經靈巧。

張醫師透過牙齒模型與牙刷，現場教大家如何正確刷牙，呼籲民眾刷牙要輕輕刷，避免牙齦萎縮與牙齒磨耗，每2顆牙齒一起刷，正反面都需要來回刷10下，約10秒的時間；一天一定要刷2次牙（早上跟睡前各一次），若中午飯後想要刷牙也可以。

張言駿強調，牙刷只要炸毛就一定要更換，或每隔3個月定期更換牙刷；另即使沒有菜渣，每天至少也要使用一次牙線清潔牙齒。

家長帶著小朋友使用簇絨槍，DIY聖誕杯墊。（童醫院提供）

家長帶著小朋友使用簇絨槍，DIY聖誕杯墊。（童醫院提供）

口腔保健衛教後，手作工作室老師即教大家使用簇絨槍（tufting gun）製作耶誕杯墊，經由手持的機械槍頭快速連續地穿過織布，讓毛線留下想要的圖案，製作出屬於自己專屬的杯墊樣式，大家都認真製作，當作品出現時都獲得滿滿成就感。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，牙齒保健非常重要，童醫院口腔醫學部有專業醫療團隊、各種新式設備，完善的醫療照護，可診治口腔牙齒疾病、美觀與修復等。在耶誕節前夕，希望提供給社區民眾口腔保健知識，也藉由手作教學，獲得更特別的耶誕體驗，也預祝大家耶誕快樂。

參與民眾手拿自己製作的專屬杯墊合照。（童醫院提供）

參與民眾手拿自己製作的專屬杯墊合照。（童醫院提供）

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