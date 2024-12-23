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健康網》10大癌症發生人數乳癌排第3 國健署籲把握「3及早」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕衛福部國健署日前公布最新癌症登記報告，2022年10大癌症男女合計的發生人數，乳癌排名第3，而早期預防與發現是降低威脅的關鍵。國健署於臉書發文，提醒女性朋友認識乳癌的危險因子，並提出3個「及早」原則：及早預防、及早發現、及早治療，幫助有效預防乳癌，確保健康生活。
乳癌危險因子需警惕
乳癌的形成與多種因素有關，包括：初經早或停經晚、未曾生育或30歲後才生第一胎、未曾哺乳、家族中有乳癌患者或帶有乳癌相關基因變異、曾罹患乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌。
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預防乳癌的「3個及早」
1. 及早預防：養成健康生活習慣是第一步，遠離菸酒等致癌因子；均衡飲食，規律運動，維持理想體重；適度釋放壓力，保持身心愉快。
2. 及早發現：符合資格的婦女應定期接受乳癌篩檢，透過檢查及早發現病變組織。篩檢工具如乳房X光攝影，可顯著提升早期發現的機會。
3. 及早治療：若篩檢結果異常，應迅速接受後續診斷與治療。國健署指出，早期乳癌治療效果良好，5年存活率高達9成，能為患者爭取更多健康時間。
守護健康 從現在開始
國健署提醒，女性朋友應特別重視乳癌防治，不僅需了解自身風險，還要積極採取行動。定期篩檢與健康生活習慣相輔相成，能降低乳癌發生率，讓健康陪伴每一天。
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