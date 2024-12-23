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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》翁腹超肚臍驚見大水泡會「旋轉跳躍」緊急手術救命

2024/12/23 21:14

錢政弘提醒，如果肚臍周圍疼痛，可以先摸摸看腹部，若感覺腫塊有「心跳」，恐是腹部主動脈瘤警訊，應立即就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

錢政弘提醒，如果肚臍周圍疼痛，可以先摸摸看腹部，若感覺腫塊有「心跳」，恐是腹部主動脈瘤警訊，應立即就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕90歲老翁為追蹤慢性肝病，至基隆長庚醫院照腹部超音波，醫師錢政弘在患者肚臍周圍發現9公分巨大水泡，水泡不僅震動如心跳，內部血液流動還旋轉似「太極」，確診「腹部主動脈瘤」，因有高度破裂風險，死亡率高達7成，緊急安排手術治療。他也提醒，腹部腫塊有心跳恐是腹部主動脈瘤警訊，別用力壓以免破裂，趕緊就醫。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，日前1名90歲患者來診做腹部超音波檢查，一般照腹部超音波重點會放在上腹部的器官，包括肝、膽、胰、脾、腎等器官，至於腸、胃看不清楚，通常是簡單掃過。不過在為患者照完肝膽胰後，因患者肚臍周圍有點凸起，便順手把探頭放在上面，結果看到一個巨大的「水泡」。

原本以為是一顆腎臟的水泡，可是水泡裡面的東西居然會如漩渦般旋轉，而且這顆水泡的震動和心跳脈動一致，便透過杜卜勒彩色偵測，確定水泡裡有血液流動，形似「太極」，確認是1個9公分的「腹部主動脈瘤」。

錢政弘接著問：「最近你的肚子都不會痛嗎？」患者表示，肚子沒有什麼症狀，也沒有注意到肚子已經有一個在跳動的血管瘤。錢政弘輕輕放下探頭，深怕太用力會擦槍走火，「腹」水（血）難收。立馬找外科醫師接手，安排緊急手術治療。

90歲老翁為追蹤慢性肝病，照腹部超音波，意外發現9公分巨大水泡，水泡內物質不斷旋轉，超音波偵測下形似「太極」，確診腹部主動脈瘤。（圖擷取自錢政弘臉書）

90歲老翁為追蹤慢性肝病，照腹部超音波，意外發現9公分巨大水泡，水泡內物質不斷旋轉，超音波偵測下形似「太極」，確診腹部主動脈瘤。（圖擷取自錢政弘臉書）

超過5.5公分有高度破裂風險

錢政弘說明，腹部主動脈瘤超過5.5公分就有高度破裂風險，像這樣9公分的動脈瘤破裂風險超過50%，幾乎隨時會破裂，而且破裂會引起致命的大量內出血，即使在醫院死亡率也高達70%。

他提醒，如果肚臍周圍會痛，先輕輕觸碰感覺是否有心跳的脈動，不要用力過度，畢竟腸子壓一壓是不會怎樣，但萬一是主動脈瘤可是會有破裂的風險！

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