健康網》3月大嫩嬰染新冠 醫：不知如何感染

近期新冠疫情熱，有醫師遇上一位兒童發高燒就醫，快篩後發現是新冠。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情有明顯竄升，疾管署預估，高峰將落在8、9月，且雖然出現新的變異株，且傳染力變強，然致病力未增加，疫苗與藥物仍然有效。有醫師觀察，近期經常遇上兒童感染，疾管署就曾提到近期有2名重症個案小於1歲。另外有醫師談到，最近遇上一個3月大幼童，發高燒卻找不出病因，快篩後才確診新冠。但家中無人近期感染，父母想破頭也想不到為何感染。

年僅3個月大嬰兒發高燒 無接觸史竟染新冠

巫漢盟近日分享，自己遇到不少發高燒的幼童個案，自己觀察呼吸道感染比例偏高，新冠、流感與呼吸道融合病毒都有遇過。他曾遇到一位3個月大的個案，有發燒症狀。但孩子並無特殊接觸史，家中也無人生病。檢查尿液正常，做新冠快篩則是呈現陽性，「父母臉上則是三條線」。

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新變異株傳播力強 疫苗藥物仍有效

衛福部疾管署今（18日）公布，雖然本土仍以變異株JN.1占比最高，但逐漸下降中，反而「KP病毒」系列的KP.2、KP.3上升，合計已突破2成，至於在中國、香港上升的XDV.1，也爬升到第3位，占比1成。

根據疾管署統計，近4週變異株檢出情形，在本土方面，以JN.1占60%最高，其次是KP.2占13%、XDV.1占10%、KP.3占9%，其他尚有JN.1.18占3%、BA.2.86占2%等；境外移入也是JN.1占54%最高，其次是KP.2占27%、XDV.1占9%、KP.3占5%等，排序與本土相同。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，本土及境外移入變異株均是JN.1占比60%及54%為國內主流株，但近期緩降；另KP.2占比略升，分別為13%及27%；KP.3占比持平，分別為9%及5%，持續監測變異株流行趨勢。至於XDV.1，疾管署副署長曾淑慧指出，國內也已檢出，會持續監測。

曾淑慧說明，這波疫情上升快速，根據該署數理模式分析，高峰會落在8、9月，9月以後下降。雖然變異株占比改變，有觀察到傳播力變強，但致病力沒有增加，疫苗與藥物仍有效；以疫苗為例，在美國180萬人的病歷分析中發現，XBB疫苗預防感染52.2%、預防重症66.8%、預防死亡60%至70%。

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