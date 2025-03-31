援助緬甸震災 台中慈濟醫院發起祈禱及捐款

台中慈濟醫院的醫護人員紛捐出平日存的竹筒零錢，援助緬甸震災。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕緬甸中部3月28日發生強震，災情遍及多個城鎮，鄰近的泰國也受到波及。台中慈濟醫院今天特別舉辦午間祈禱，醫院同仁與社區大德踴躍參與，透過集體祝禱及捐款，援助緬甸。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，緬甸當地政局不穩，加上強震與酷熱氣候，災民承受極大壓力，失去家園與親人的痛苦尤為沉重。慈濟秉持慈悲精神，透過募心募愛，希望凝聚更多資源，將善念化為實質助力，援助災民重建家園。

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台中慈濟醫院同仁紛紛捐出平日存下零錢累積的竹筒，此起彼落的清脆聲響，敲出大家的慈悲與同理，落實行動發揮安定人心的作用。

耳鼻喉部主任周一帆回憶起九二一地震的慘痛經歷，深知災區環境的艱困，因此號召科部同仁共同獻愛心，盼能為緬甸、泰國的災民盡一份心力；急診室護理小組長林秋伶則表示，雖然身為護理人員無法親赴災區救援，但仍希望透過祈禱，讓災民感受到來自世界各地的關懷與支持；護理之家輕安居的照服員農氏邊來自越南，對於天災帶來的無情苦難感同身受，也誠心祝願災民能夠度過難關。

住院的王先生，故鄉在台南，他表示，見證慈濟人援助台南楠西區地震災民，深受感動，今天特來參與祈福活動，希望將這份善念傳遞至緬甸與泰國；到醫院健檢的廖女士表示，新聞畫面中的受災景象令人心痛，願盡一己之力，透過慈濟幫助災民早日脫離苦難，迎來平安。

慈濟表示，緬甸與泰國慈濟志工已展開救援行動，提供熱食與生活物資；慈濟基金會也已整備國際賑災物資，將視當地需求適時提供支援。

台中慈濟醫院今天舉辦午間祈禱，為緬甸震災祈福。（慈濟提供）

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