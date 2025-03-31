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健康網》補鈣害腎結石？ 營養師解迷思：4類食物才會！

2025/03/31 12:38

鈣吃太多會得腎結石？對此，營養師說明，足夠鈣質反而能與腸道中草酸結合，減少草酸進入血液，降低腎結石風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

鈣吃太多會得腎結石？對此，營養師說明，足夠鈣質反而能與腸道中草酸結合，減少草酸進入血液，降低腎結石風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為鈣吃太多會得腎結石，而刻意少喝牛奶、不補鈣；對此，營養師高敏敏指出，其實並不然！足夠的鈣質反而能與腸道中的草酸結合，減少草酸進入血液，降低腎結石風險，反而建議，避免4類食品，如濃茶、咖啡、可樂等高草酸飲品高劑量維生素C高鈉重鹹飲食加工食品，保護腎臟健康。

腎結石4危險族群 喝太少水入列

何謂腎結石？高敏敏說明，腎結石是尿路結石的1種，指腎臟代謝物在尿液中形成堅硬結晶沉積物，並在腎臟累積，隨著時間而越長越大。腎結石種類多，主要以草酸鈣結石為大宗，約佔75％，呈現白、灰、黑色等密集的結石。因此特別列出腎結石高風險族群，建議多加注意：

●水分攝取不足：當身體缺乏足夠的水分時，尿液濃度會增加，導致礦物質（如鈣、草酸、尿酸）更容易結晶並形成結石。

●飲食不均衡：飲食不均勻是導致腎結石的重要因素，單一營養素攝取過多、過少都可能干擾身體的礦物質代謝，促成腎結石形成，尤其是高草酸、高蛋白和高鈉飲食。

●肥胖與代謝異常：肥胖與代謝症候群會影響腎臟功能，導致尿液酸鹼值失衡，增加結石風險。另外，因高尿酸血症常見於肥胖者，當尿液中的尿酸過高，也容易導致尿酸結石。

●家族史與遺傳史：若家族中有腎結石病史，其他家族成員罹機率也會增加；或是身體有其他疾病，都有可能引發腎結石。

營養師表示，當身體缺乏足夠的水分時，尿液濃度會增加，導致礦物質更容易結晶並形成結石；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師表示，當身體缺乏足夠的水分時，尿液濃度會增加，導致礦物質更容易結晶並形成結石；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

預防腎結石4關鍵 補鈣、自煮上榜

想避免腎結石，高敏敏提供4招建議，首先，應每日攝取鈣質1000毫克，足夠鈣質反而能與腸道中的草酸結合，減少草酸進入血液，降低腎結石風險；再者，應減少動物蛋白，適量植物蛋白，因過量動物性蛋白（如紅肉、內臟），會增加尿中的鈣和尿酸，建議多吃植物性蛋白，像是黑豆、鷹嘴豆、黃豆、毛豆等，不僅有蛋白質，還富含膳食纖維，有助於腎臟健康。

第3，建議每日充足飲水量，至少飲用2000-2500毫升的水，幫助尿液稀釋，降低草酸鈣結晶形成的機會。除了白開水外，也可選擇檸檬水，其含有檸檬酸，可防止腎結石生成；最後，建議自行料理新鮮食物，因為加工食品、外食常含高鈉、添加物，容易增加腎臟負擔，自己烹調能掌控用鹽量，選擇新鮮食材，降低結石風險！

避開4大食物 加工食品添加物傷腎

了解預防之道後，也應注意避免的飲食內容。高敏敏列出4大重點，包括：避免高草酸飲品，如濃茶、咖啡、可樂等飲品含有較多草酸，建議適量飲用，並確保每天鈣質攝取足夠，減少草酸影響；避免高劑量維生素C，當每日攝取逾1000毫克維生素C，會使其在體內轉化為草酸，增加腎結石風險，建議透過適量攝取水果獲取營養素，避免高劑量維生素C補充品。

高敏敏進一步舉例，建議避免高鈉重鹹飲食，因過多的鹽分會增加尿鈣排泄，讓腎結石風險上升，少喝濃湯、少用醬料，減少鈉攝取，有助於維持鈣質平衡，減少腎結石機率；遠離加工食品，其鈉含量高，還可能含有磷酸鹽等添加物，容易影響腎臟健康，導致鈣質流失，增加腎結石風險。

營養師舉例，木瓜屬低草酸食物；示意圖。（圖取自freepik）

營養師舉例，木瓜屬低草酸食物；示意圖。（圖取自freepik）

草酸含量「紅綠燈」一次看

●綠燈區—每100克食物，草酸含量小於2毫克：白飯、白麵條、義大利麵、菱角等全穀雜糧類；白花菜、包心菜、洋蔥、洋菇等蔬菜；蘋果、木瓜、荔枝、櫻桃、香蕉、李子、桃子、瓜類、綠葡萄、百香果、芒果等水果；海鮮類、蛋、乳酪、魚貝類、牛羊豬肉、家禽等豆魚肉蛋類；酪梨、各種植物油等油脂及堅果種子類；白開水、去皮檸檬水、紅／白酒等飲品；糖、醋、肉桂、羅勒、白胡椒等調味料。

●黃燈區—每100克食物，草酸含量2-10毫克：玉米、糙米、麥片、玉米片等全穀雜糧類；蘆筍、蘑菇、萵苣、番茄、紅／白蘿蔔、綠花椰、白／黃甜玉米、罐頭綠碗豆等蔬菜類；黑棗、橘子、鳳梨、蘋果、水蜜桃、紫／乾梅等水果類；沙丁魚等豆魚肉蛋類；亞麻籽、葵花籽等油脂及堅果種子類，以及咖啡、薑、麥芽。

●紅燈區—每100克食物，草酸含量大於10毫克：蕎麥、芋頭、南瓜、玉米粉、小麥胚芽、馬鈴薯、全麥麵粉等全穀雜糧類；芹菜、西洋芹、菠菜、韭菜、秋葵、茄子、青椒、莧菜、芥菜、蕃薯等蔬菜；黑莓、藍莓、草莓、覆盆子、無籽紅葡萄乾、紫葡萄、醋栗、檸檬等水果；豆漿、豆腐等豆魚肉蛋類；花生、杏仁、腰果、開心果、榛果、巧克力等油脂及堅果種子類；生啤酒、茶、可樂等飲料，以及黑胡椒、辣椒、醬油等調味料。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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