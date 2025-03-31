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「瘦胖子」這數值超標 心血管死亡風險高於肥胖者

2025/03/31 14:43

體重數字正常不代表健康，醫師提醒，若女性體脂率大於30，心血管疾病死亡風險，比過重或肥胖者高出52%；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

體重數字正常不代表健康，醫師提醒，若女性體脂率大於30，心血管疾病死亡風險，比過重或肥胖者高出52%；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕體重正常不代表健康，醫師提醒，研究顯示，體脂率過高、肌肉量不足的「瘦胖子」若男性體脂率＞25%、女性＞30%，罹患心血管疾病的死亡風險，比過重或肥胖者高出52%，且年紀愈大，風險愈高。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，4月7日是世界健康日，全球約有45%的人屬於所謂的「瘦胖子」（MONW，Metabolically Obese Normal Weight，代謝性肥胖但體重正常）族群。這類人雖然BMI介於正常範圍（18.5–24.9），但體脂率偏高（男性＞25%、女性>30%），且容易合併血糖、血脂、血壓等代謝指標異常，因而增加罹患慢性病的風險。

根據《JAMA》期刊研究顯示，這些族群的心血管疾病死亡風險，比過重或肥胖者高出52%！而且年紀越大，風險越高，50到64歲的風險是20到34歲的3倍，65歲以上甚至高達4倍。

體重數字不代表健康 瘦胖子易輕忽身體警訊

陳威龍解釋，肥胖者因體態明顯，比較容易警覺健康問題，進而尋求治療。相反地，即便MONW族群普遍有腹部脂肪堆積、肌肉量不足的特徵，但因為體重正常而低估健康風險，直到糖尿病、心血管疾病找上門時才驚覺問題的嚴重性。

陳威龍分享，1名45歲金融業女主管，BMI為20，屬於標準範圍。一直以為健康無虞，但健檢報告卻顯示三酸甘油脂過高，讓她大感意外，於是尋求專業醫師進一步評估。

經過量測發現體脂率高達35%，透過腹部超音波檢查，發現她已經有中度脂肪肝，而抽血檢測則顯示糖化血色素和胰島素阻抗偏高，屬於糖尿病高風險族群。

金融業女主管，BMI為20，屬於標準範圍，但抽血檢查卻顯示三酸甘油脂過高。（圖擷取自shutterstock）

金融業女主管，BMI為20，屬於標準範圍，但抽血檢查卻顯示三酸甘油脂過高。（圖擷取自shutterstock）

陳威龍強調，「瘦胖子」的成因除了基因影響，還與內臟脂肪過度堆積有關。缺乏運動、不健康飲食（高糖、高澱粉）、高胰島素阻抗等，也都是增加內臟脂肪的因子之一。

此外，肌肉是調節血糖的重要器官，肌肉量不足會降低身體利用葡萄糖的能力，導致血糖飆升，加速糖尿病惡化。

遠離「瘦胖子」體質 醫：4建議

如何避免「瘦胖子」陷阱？陳威龍提供四大健康守則

●調整飲食習慣：減少精緻糖與加工食品攝取，盡量選用原型食物並採用「211餐盤法」均衡飲食，幫助穩定血糖。

●培養運動習慣：有氧運動（如快走、游泳）可促進新陳代謝，阻力訓練（如重訓、深蹲）則能增加肌肉量，提升胰島素敏感度。

●確保充足睡眠：維持規律作息，每晚睡滿6至8小時，有助於穩定荷爾蒙分泌。

●定期健康檢查：除了監測血糖、血脂、血壓等代謝數值，建議檢測胰島素阻抗數值以及早發現潛在三高風險。

陳威龍提醒，體重不是唯一健康指標，真正的關鍵在於肌肉量和體脂率。從正確的控糖減重飲食策略、運動習慣到定期檢測，全面打造健康體質，才能真正遠離慢性病威脅。

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